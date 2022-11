Analytici: Priemyslu nepomohlo ani čiastočné zotavenie výroby áut

Bratislava 10. novembra (TASR) - Priemyslu v septembri nepomohlo ani čiastočné zotavenie výroby áut. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom septembrovej priemyselnej produkcie, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Slovenský priemysel sa nezotavil ani v septembri. K návratu do čiernych čísel mu nepomohlo ani pokračujúce zotavenie kľúčového automobilového priemyslu. Čísla priemyslu v septembri okresávali plánované odstávky v chemickom priemysle, zvýrazňujúce sa problémy viacerých energetických náročných odvetví, ale aj dlhodobo klesajúca energetika," spresnil Koršňák. Kľúčovým odvetvím, ktoré ukrajovalo z rastu spracovateľského priemyslu v septembri, však bola podľa neho výroba chemikálií.



Upozornil, že vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Viacero z nich tak môže v závere roka vykazovať ďalšie znižovanie produkcie. Pokles produkcie je pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii.



"V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by mohli ostať (v porovnaní s jarou tohto roka) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu. Príspevok automobiliek k medziročnému rastu priemyslu v ostávajúcich mesiacoch roka sa bude v porovnaní s augustom a septembrom pravdepodobne znižovať i v dôsledku technických faktorov – už vyššej porovnávacej báze z konca minulého roka, kedy rovnako nastalo uvoľnenie úzkych hrdiel," priblížil.



"Problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali zostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Naopak, dopyt po nových autách síce môže začať znižovať zhoršujúca sa finančná situácia európskych domácností. Na vysokých úrovniach by ho ale mala stále držať odložená spotreba z predchádzajúcich dvoch rokov i priaznivý cyklus obnovy vozového parku - do veku typického pre obnovu vozového parku sa práve v najbližších rokoch budú dostávať silné predaje áut z rokov 2016 až 2019," dodal Koršňák.



Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka slovenské priemyselné podniky v septembri bojovali najmä s vysokými cenami vstupov, predovšetkým energií, ale aj so všeobecnou neistotou a volatilitou na trhoch.



"Hoci už pozorujeme postupné poľavovanie ponukových problémov, predstavenie schém na pomoc s vysokými energiami, ale aj širšie upokojovanie cien na energetickom trhu, dochádza postupne k oslabovaniu dopytu a ekonomickej aktivity. To signalizuje, že priemyselná produkcia bude ešte nejaký čas pod tlakom. V súčasnosti očakávame, že v závere roka 2023 by mohlo prísť k citeľnejšiemu zvoľneniu situácie, pričom silnejšie ekonomické oživenie – prirodzene spojené aj s rastom priemyslu – očakávame v roku 2024," doplnil Horňák.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia v septembri 2022 medziročne poklesla o 1,9 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 0,8 %.