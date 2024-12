Analytik: Príprava vianočných jedál bude lacnejšia ako minulý rok

Bratislava 13. decembra (TASR) - Tohtoročná príprava vianočných jedál bude o niečo lacnejšia ako minulý rok. Priemerná cena širšieho potravinového koša obsahujúceho 142 typov základných potravín medziročne zlacnie o 0,3 %. Väčší rodinný nákup potravín tento rok bude stáť asi 461 eur. Informoval o tom v piatok analytik 365.bank Tomáš Boháček.



"Ako každý rok, aj tohtoročné sviatky nájdeme potraviny, ktoré zdraželi alebo zlacneli viac či menej. Ceny kľúčových komodít, ako je káva, maslo, kakao, výrazne stúpli, zatiaľ čo tradičné štedrovečerné menu by nás malo vyjsť lacnejšie vďaka nižším cenám rýb, mäsa a zemiakov. Iné potraviny, ako ovocné šťavy, kapusta či vianočné koláče, naopak zdraželi," uviedol analytik s tým, že najväčšiu peňažnú úsporu by tento rok domácnosti mali dosiahnuť na mäsových jedlách.



"Ceny bravčového karé klesli o 17 %, na pliecku usporíme 14 %, na hovädzine 9 %, ale rovnako tak vieme ušetriť na rybích polotovaroch ako mrazené filety alebo rybací šalát či mäsových výrobkoch ako saláma, kde medziročná úspora prevyšuje 20 %," objasnil. Napriek turbulentnému vývoju na trhu slepačích vajíčok by podľa neho mali byť o takmer päť percent výhodnejšie ako vlani.



Najviac sa však dá ušetriť na niektorom druhu ovocia alebo zeleniny, na zemiakoch až jedna pätina. Na osladenie si domácnosti podľa analytika môžu dopriať viac medu ako pred rokom, keďže jeho cena je o desatinu nižšia. Ceny rafinovaného kryštálového cukru sú dokonca výhodnejšie o viac ako 45 %.



Naopak, ceny niektorých kľúčových surovín na pečenie vzrástli podľa Boháčeka až o niekoľko desiatok percent. Najvýraznejšie zdraženie zaznamenalo maslo, a to medziročne v priemere o 29 %. Pšeničná múka hladká zdražela o deväť percent a polohrubá o osem percent, hotové lístkové cesto o 11 % a mlieko o takmer 18 %.



"Dvojčlenná domácnosť zaplatí tento rok za tradičné štedrovečerné menu o približne šesť eur menej, teda 64 eur. Na druhej strane, z dlhšej perspektívy, napríklad posledných päť rokov, si každý rok načrieme do peňaženiek za štedrovečerné menu čoraz hlbšie, a to v priemere o sedem eur pri dvojčlennej domácnosti," uzavrel Boháček.