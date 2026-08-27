< sekcia Ekonomika
Analytik: Rafinérie idú takmer naplno, no nestíhajú
To je podľa neho dôvod, prečo nafta zdražuje.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Priemerná cena benzínu na Slovensku medzitýždenne vzrástla o 2,8 centa (1,7 %) na 1,724 eura za liter. Cena nafty zase stúpla o 3 centy (1,6 %) na 1,862 eura za liter. Tento rast prichádza napriek tomu, že cena ropy Brent počas augusta klesla o približne 9 % a aktuálne sa pohybuje okolo 86 dolárov za barel. Za drahšou naftou totiž nestojí drahšia ropa, ale bezprecedentný nedostatok rafinérskej kapacity vo svete, upozornil v aktuálnom komentári ekonóm Finaxu Patrik Kindl.
Poukázal na to, že rafinérska marža na naftu sa vyšplhala na rekordné hodnoty. V USA dosiahla marža, tzv. crack spread, 102 dolárov za barel, teda viac ako päťnásobok bežného priemeru. Rozdiel medzi cenou ropy a nafty spôsobujú podľa analytika predovšetkým výpadky na strane rafinérskej kapacity, nie nedostatok samotnej ropy.
„Rusko po opakovaných ukrajinských dronových útokoch na vlastné rafinérie zaviedlo úplný zákaz vývozu nafty a samo sa stalo čistým dovozcom pohonných hmôt, napríklad z Indie. Vývoz nafty z Perzského zálivu medziročne klesol až o 80 %, teda takmer dvojnásobne rýchlejšie ako vývoz samotnej ropy z regiónu. K tomu prispeli aj výpadky rafinérií v Saudskej Arábii a Kuvajte. Svetové rafinérie zároveň pracujú takmer na plný výkon (95 - 97 % kapacity), takže nemajú rezervu reagovať na ďalšie výpadky, a globálne zásoby nafty sú pod svojím päťročným priemerom,“ priblížil Kindl. Onedlho sa k tomuto vývoju pridá aj vykurovacia sezóna, počas ktorej stúpa dopyt po nafte využívanej na vykurovanie domácností.
Aktuálny rast cien na Slovensku preto podľa analytika odráža predovšetkým celoeurópsku situáciu na trhu s naftou, nie špecifický lokálny výpadok. Rekordné ceny nafty dosahujú aj v USA, hoci ide o krajinu, ktorá ropu sama ťaží. Spojené štáty zároveň zostávajú jednou z mála krajín, ktoré dokážu ropu aj palivá vo väčšom rozsahu exportovať, zhodnotil Kindl.
„Trh s naftou pravdepodobne zostane napätý, volatilný a drahý až do budúceho roka. Pre slovenských motoristov to znamená, že skoré zlacnenie nafty na čerpacích staniciach je nepravdepodobné, aj keby cena ropy ďalej klesala. Rozhodujúcim faktorom totiž momentálne nie je cena vstupnej suroviny, ale kapacita rafinérií spracovať ju na naftu,“ doplnil analytik.
Poukázal na to, že rafinérska marža na naftu sa vyšplhala na rekordné hodnoty. V USA dosiahla marža, tzv. crack spread, 102 dolárov za barel, teda viac ako päťnásobok bežného priemeru. Rozdiel medzi cenou ropy a nafty spôsobujú podľa analytika predovšetkým výpadky na strane rafinérskej kapacity, nie nedostatok samotnej ropy.
„Rusko po opakovaných ukrajinských dronových útokoch na vlastné rafinérie zaviedlo úplný zákaz vývozu nafty a samo sa stalo čistým dovozcom pohonných hmôt, napríklad z Indie. Vývoz nafty z Perzského zálivu medziročne klesol až o 80 %, teda takmer dvojnásobne rýchlejšie ako vývoz samotnej ropy z regiónu. K tomu prispeli aj výpadky rafinérií v Saudskej Arábii a Kuvajte. Svetové rafinérie zároveň pracujú takmer na plný výkon (95 - 97 % kapacity), takže nemajú rezervu reagovať na ďalšie výpadky, a globálne zásoby nafty sú pod svojím päťročným priemerom,“ priblížil Kindl. Onedlho sa k tomuto vývoju pridá aj vykurovacia sezóna, počas ktorej stúpa dopyt po nafte využívanej na vykurovanie domácností.
Aktuálny rast cien na Slovensku preto podľa analytika odráža predovšetkým celoeurópsku situáciu na trhu s naftou, nie špecifický lokálny výpadok. Rekordné ceny nafty dosahujú aj v USA, hoci ide o krajinu, ktorá ropu sama ťaží. Spojené štáty zároveň zostávajú jednou z mála krajín, ktoré dokážu ropu aj palivá vo väčšom rozsahu exportovať, zhodnotil Kindl.
„Trh s naftou pravdepodobne zostane napätý, volatilný a drahý až do budúceho roka. Pre slovenských motoristov to znamená, že skoré zlacnenie nafty na čerpacích staniciach je nepravdepodobné, aj keby cena ropy ďalej klesala. Rozhodujúcim faktorom totiž momentálne nie je cena vstupnej suroviny, ale kapacita rafinérií spracovať ju na naftu,“ doplnil analytik.