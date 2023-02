Analytik: Rast cien by sa mohol na Slovensku v tomto roku spomaliť

Bratislava 11. februára (TASR) – Inflácia na Slovensku by už v tomto roku nemala rásť takým tempom ako vlani. Dokonca by mohla začať medziročne klesať. Uviedol to generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko.



"Osobne som presvedčený, že inflácia sa v tomto roku spomalí, a dokonca začne medziročne aj klesať," spresnil Valko. Aký presne by mohol byť rast cien v tomto roku sa podľa jeho slov momentálne povedať nedá. "Bola by to streľba odboku, pretože je tu veľa externých vplyvov, ktoré dopredu neviem predpovedať," konštatoval.



Pripomenul, že podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná inflácia za rok 2022 na Slovensku dosiahla úroveň 12,8 %, v závere roka dokonca prekročila 15 %.



Za poklesom inflácie by podľa neho mohla byť zvýšená produkcia energií, prípadne úprava cenotvorby tak, aby sa ich cena nemohla extrémne zvyšovať. "V tom momente sa celá Európa nadýchne, lebo znova začne normálne vyrábať a celá ekonomika ožije," myslí si Valko.



V momente, keď inflácia začne spomaľovať, určite aj centrálne banky podľa jeho slov pristúpia k znižovaniu kľúčových sadzieb. "Tým sa znova môže oživiť trh s predajom nehnuteľností, firmy si budú môcť nabrať nové podporné úvery na podnikanie a rozvoj a občania budú môcť refinancovať svoje staré úvery s vysokými sadzbami za nižšie," poznamenal Valko. To ľuďom podľa neho urobí vo finančnom rozpočte dodatočný priestor na nákup tovarov a služieb, ktoré si predtým odriekali.



Človek v časoch nárastu cien by mal podľa neho čím skôr znížiť výdavky na veci, ktoré nepotrebuje. "Začať by mal tiež akumulovať rezervu na horšie časy. Ideálne je aj, ak mohol zafixovať hypotéku na dlhší horizont a ak to nespravil, stále ešte môže, aby mu v budúcnosti zbytočne nestúpli náklady," spresnil.



Ľudia, ktorým to zdravie a rodinná situácia dovoľuje, by si mali podľa neho vziať prácu navyše a zvýšiť tak svoje rezervy, kým je ešte práce dosť. "Ak už musia ľudia čokoľvek nakupovať, radil by som nakupovať hlavne od slovenských výrobcov. Aby sa tým podporovala domáca ekonomika a aj pracovné prostredie," vysvetlil Valko.



Upozornil, inflácia nie je vždy len zlá. Na jednej strane je podľa neho pravdou, že znižuje kúpnu silu obyvateľstva a reálny majetok, zároveň aj znižuje hodnotu dlhov. "Pokiaľ je niekto naozaj zadlžený až po uši, tak mu inflácia výrazne pomáha dlh voči jeho majetku a príjmom znižovať," dodal Valko s tým, že slovenská ekonomika je silno naviazaná na ekonomiku eurozóny, a teda aj jej produkčného lídra, ktorým je Nemecko.