Analytik: Rast cien nehnuteľností zvyšuje aj počet tých podpoistených

Bratislava 13. júla (TASR) - Svoju nehnuteľnosť má na Slovensku poistenú len necelá polovica majiteľov a časť z nich je navyše podpoistená. Táto téma je v súčasnosti opäť aktuálna po tom, ako ceny domov a bytov medziročne výrazne stúpli a prekonali historické maximá z roku 2022. V dôsledku toho pravdepodobne stúpol podiel nehnuteľností, ktoré sa dostali do stavu podpoistenia, teda poistná suma na zmluve nezodpovedá ich aktuálnej hodnote, upozornil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



„Podpoistenie sa na Slovensku vyskytuje dlhodobo, avšak v čase klesajúcich cien bývania od leta 2022 do leta 2024 to nebola zásadná téma. Pokles cien totiž pri niektorých zmluvách takpovediac vyriešil predchádzajúce podpoistenie. Dnes je však tento problém späť, keďže podľa Národnej banky Slovenska (NBS) aj Štatistického úradu (ŠÚ) SR ceny nehnuteľností prakticky na celom Slovensku prekonali historické maximá z roku 2022,“ priblížil odborník.



Pripomenul, že podľa ŠÚ SR vzrástli ceny nehnuteľností za uplynulý rok o vyše 12 %. „Kto teda nemá nastavenú indexáciu poistnej sumy a za posledné roky nezvyšoval na svojej zmluve poistnú sumu, má svoj byt či dom vysoko pravdepodobne podpoistený. To znamená, že aktuálne nie je plne chránený pred prírodnými živlami,“ zdôraznil Búlik.



Riziko podpoistenia podľa neho umocňuje aj fakt, že ceny bývania na Slovensku rastú dlhodobo vysokým tempom. Od roku 2010 zdraželi ceny starších bytov o 115 % a ceny novostavieb o vyše 70 %. „Ak sa cena bývania za 15 rokov zvýšila na viac ako dvojnásobok, mala sa rovnako zvýšiť poistná suma. Kto si poistnú sumu za toto obdobie v rovnakej miere nezvýšil, nemá bývanie riadne chránené a pri škode dostane od poisťovne preplatenú necelú polovicu škody,“ doplnil Búlik.



Na problém podpoistenia upozornil aj v súvislosti so začiatkom pravidelne sa opakujúcej letnej sezóny extrémneho počasia. Výskyt aj spôsobené škody v dôsledku prírodných živlov pritom na Slovensku každoročne rastú. Majitelia nehnuteľností by sa preto podľa analytika mali čím skôr poistiť, ak poistenie ešte nemajú, alebo upraviť poistnú sumu podľa aktuálnej hodnoty.