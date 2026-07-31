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Za aké ceny budeme tankovať v najbližšom týždni? Analytik hovorí toto
Situácia na ropnom trhu zostáva podľa analytika veľmi napätá, no charakter rizík sa v uplynulých dňoch opäť zmenil.
Autor TASR
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Bratislava 31. júla (TASR) - Ak ropa zostane na súčasných úrovniach, rast cien pohonných látok by sa mal v najbližšom týždni stabilizovať. Uviedol to v komentári Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
Za rastom cien na čerpacích staniciach stojí podľa neho najmä oneskorený prenos predchádzajúceho prudkého zdraženia ropy a rafinérskych produktov po eskalácii napätia na Blízkom východe. „Hoci sa ceny ropy Brent v posledných týždňoch výrazne stiahli z maxima v okolí 100 USD za barel, tento pokles sa zatiaľ do cien pohonných látok naplno nepremietol. Ak ropa zostane na súčasných úrovniach, rast cien palív by sa mal v najbližšom týždni stabilizovať,“ spresnil.
Situácia na ropnom trhu zostáva podľa analytika veľmi napätá, no charakter rizík sa v uplynulých dňoch opäť zmenil. Po krátkom období, keď Spojené štáty pozastavili letecké útoky na Irán a trh začal počítať s možnou deeskaláciou, sa konflikt opäť rozhorel. Irán obnovil raketové útoky na americké ciele, nasledovali nové americké údery a obe strany si naďalej vymieňajú útoky.
„Investori zároveň pozorne sledujú vývoj v Hormuzskom prielive. Hoci sa lodná doprava postupne obnovuje a prvé tankery opäť preplávali týmto strategickým koridorom, riziko narušenia dodávok zostáva zvýšené. Trh preto naďalej započítava do cien ropy výraznú geopolitickú rizikovú prirážku, pričom rozhodujúce bude, či sa konflikt rozšíri aj na energetickú infraštruktúru alebo zostane prevažne na vojenskej úrovni,“ priblížil.
„V porovnaní so susednými krajinami sa Slovensko pri cenách benzínu radí približne do stredu regiónu. Lacnejšie tankujú motoristi v Maďarsku (1,658 eura/liter), Poľsku (1,719 eura/l) a Česku (1,746 eura/l), zatiaľ čo v Rakúsku je benzín drahší a stojí 1,874 eura/l. Pri nafte patrí Slovensko medzi lacnejšie krajiny regiónu. Nižšiu cenu spomedzi susedov má iba Maďarsko (1,721 eura/l), zatiaľ čo v Česku stojí liter nafty 1,814 eura/l, v Poľsku 1,818 eura/l a v Rakúsku až 2,051 eura/l,“ dodal analytik XTB.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Za rastom cien na čerpacích staniciach stojí podľa neho najmä oneskorený prenos predchádzajúceho prudkého zdraženia ropy a rafinérskych produktov po eskalácii napätia na Blízkom východe. „Hoci sa ceny ropy Brent v posledných týždňoch výrazne stiahli z maxima v okolí 100 USD za barel, tento pokles sa zatiaľ do cien pohonných látok naplno nepremietol. Ak ropa zostane na súčasných úrovniach, rast cien palív by sa mal v najbližšom týždni stabilizovať,“ spresnil.
Situácia na ropnom trhu zostáva podľa analytika veľmi napätá, no charakter rizík sa v uplynulých dňoch opäť zmenil. Po krátkom období, keď Spojené štáty pozastavili letecké útoky na Irán a trh začal počítať s možnou deeskaláciou, sa konflikt opäť rozhorel. Irán obnovil raketové útoky na americké ciele, nasledovali nové americké údery a obe strany si naďalej vymieňajú útoky.
„Investori zároveň pozorne sledujú vývoj v Hormuzskom prielive. Hoci sa lodná doprava postupne obnovuje a prvé tankery opäť preplávali týmto strategickým koridorom, riziko narušenia dodávok zostáva zvýšené. Trh preto naďalej započítava do cien ropy výraznú geopolitickú rizikovú prirážku, pričom rozhodujúce bude, či sa konflikt rozšíri aj na energetickú infraštruktúru alebo zostane prevažne na vojenskej úrovni,“ priblížil.
„V porovnaní so susednými krajinami sa Slovensko pri cenách benzínu radí približne do stredu regiónu. Lacnejšie tankujú motoristi v Maďarsku (1,658 eura/liter), Poľsku (1,719 eura/l) a Česku (1,746 eura/l), zatiaľ čo v Rakúsku je benzín drahší a stojí 1,874 eura/l. Pri nafte patrí Slovensko medzi lacnejšie krajiny regiónu. Nižšiu cenu spomedzi susedov má iba Maďarsko (1,721 eura/l), zatiaľ čo v Česku stojí liter nafty 1,814 eura/l, v Poľsku 1,818 eura/l a v Rakúsku až 2,051 eura/l,“ dodal analytik XTB.
(1 EUR = 1,1476 USD)