Analytik: Rast cien pohonných látok na budúci týždeň by mal byť mierny
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Rast cien pohonných látok na budúci týždeň by mal byť naďalej mierny z dôvodu klesajúcich cien ropy. Ceny pohonných látok budú oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Ceny ropy sa v uplynulom týždni držali na najnižších úrovniach za posledné dva mesiace, respektíve na úrovniach z roku 2021. Opätovný pokles cien ropy bude pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov, najmä ak sa nižšie ceny ropy udržia nižšie aj naďalej, ako ukazuje aktuálny trend,“ priblížil.
Trhy s ropou podľa neho pozorne sledujú aj geopolitický vývoj. Ropa a trhy vedia, že mier je na zozname tém, ale nie je za rohom.
Podčiarkol, že investori konflikt na Ukrajine nepovažujú za vyriešený, a preto zostávajú opatrní. Ak by však mierové rokovania skutočne priniesli konkrétny výsledok, mohlo by dôjsť k uvoľneniu sankcií voči Rusku. To by pravdepodobne zvýšilo ponuku ruskej ropy na svetových trhoch a vytvorilo tlak na pokles cien.
„Zároveň však platí, že už samotná skutočnosť, že sa o mieri rokuje, prispieva k upokojeniu napätej situácie na trhu. Investori totiž zatiaľ nezaznamenali žiadne nové sankcie ani hrozby obmedzenia dodávok, čo pomáha udržať ceny ropy stabilnejšie,“ dodal analytik.
