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Analytik: Rast cien pohonných látok nemožno budúci týždeň vylúčiť
Ak bude napätie na Blízkom východe pokračovať, priestor na ďalšie zlacňovanie pohonných látok sa zúži.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Ak bude napätie na Blízkom východe pokračovať, priestor na ďalšie zlacňovanie pohonných látok sa zúži a budúci týždeň nemožno vylúčiť ani opätovný rast ich cien. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Výhľad na budúci týždeň je menej priaznivý ako pred týždňom. Po obnovení napätia medzi USA a Iránom sa na ropný trh vrátila geopolitická riziková prirážka, ktorá podporila rast cien ropy. Zároveň sa v posledných týždňoch výrazne zvýšili aj prirážky na veľkoobchodnom trhu s benzínom a naftou, čo naznačuje pretrvávajúci silný dopyt po pohonných látkach a obmedzenejšiu ponuku rafinovaných produktov,“ priblížil.
Fundamentálny obraz trhu pritom podľa neho zostáva skôr priaznivý pre nižšie ceny ropy. OPEC+ počas víkendu potvrdil ďalšie zvýšenie produkčných kvót od augusta 2026, čím pokračuje v postupnom rušení dobrovoľných produkčných škrtov. Vyššia ponuka spolu so slabším výhľadom rastu dopytu, najmä zo strany Číny, by za bežných okolností vytvárali tlak na pokles cien ropy. Tento týždeň však tieto fundamenty dočasne zatienila geopolitika. Trhy najskôr reagovali na vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o ukončení dohody s Iránom rastom cien ropy.
„Následne však časť ziskov vymazali po tom, ako Trump naznačil, že Teherán má naďalej záujem o rokovania. Zaujímavé je, že napriek opätovnej eskalácii konfliktu bola reakcia trhu podstatne miernejšia než počas predchádzajúcich udalostí. Investori si totiž čoraz viac uvedomujú, že globálny trh s ropou zostáva z pohľadu ponuky relatívne dobre zásobený a preto geopolitickým správam nepripisujú takú váhu ako v minulosti. Vývoj cien ropy bude preto v najbližších dňoch závisieť od toho, či geopolitické napätie prerastie do reálnych výpadkov dodávok ropy alebo sa pozornosť trhu opäť presunie späť k fundamentom,“ dodal analytik XTB.
„Výhľad na budúci týždeň je menej priaznivý ako pred týždňom. Po obnovení napätia medzi USA a Iránom sa na ropný trh vrátila geopolitická riziková prirážka, ktorá podporila rast cien ropy. Zároveň sa v posledných týždňoch výrazne zvýšili aj prirážky na veľkoobchodnom trhu s benzínom a naftou, čo naznačuje pretrvávajúci silný dopyt po pohonných látkach a obmedzenejšiu ponuku rafinovaných produktov,“ priblížil.
Fundamentálny obraz trhu pritom podľa neho zostáva skôr priaznivý pre nižšie ceny ropy. OPEC+ počas víkendu potvrdil ďalšie zvýšenie produkčných kvót od augusta 2026, čím pokračuje v postupnom rušení dobrovoľných produkčných škrtov. Vyššia ponuka spolu so slabším výhľadom rastu dopytu, najmä zo strany Číny, by za bežných okolností vytvárali tlak na pokles cien ropy. Tento týždeň však tieto fundamenty dočasne zatienila geopolitika. Trhy najskôr reagovali na vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o ukončení dohody s Iránom rastom cien ropy.
„Následne však časť ziskov vymazali po tom, ako Trump naznačil, že Teherán má naďalej záujem o rokovania. Zaujímavé je, že napriek opätovnej eskalácii konfliktu bola reakcia trhu podstatne miernejšia než počas predchádzajúcich udalostí. Investori si totiž čoraz viac uvedomujú, že globálny trh s ropou zostáva z pohľadu ponuky relatívne dobre zásobený a preto geopolitickým správam nepripisujú takú váhu ako v minulosti. Vývoj cien ropy bude preto v najbližších dňoch závisieť od toho, či geopolitické napätie prerastie do reálnych výpadkov dodávok ropy alebo sa pozornosť trhu opäť presunie späť k fundamentom,“ dodal analytik XTB.