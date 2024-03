Analytik: Rast cien ropy bráni väčšiemu zlacneniu pohonných látok

Bratislava 22. marca (TASR) - Ceny primárnej suroviny, teda ropy, naďalej rastú, a tak priestor na väčšie znižovanie cien pohonných látok zatiaľ na trhu nie je. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



"Veľkoobchodné ceny v Rotterdame nám v súčasnosti kopírujú vývoj na pohonných látkach. Celkovo však na trhu pohonných látok vidíme množstvo rizík, ktoré sú v súčasnosti tlmené slabším európskym dopytom," priblížil.



Cena ropy Brent podľa neho minulý týždeň skončila na hodnote 85,33 USD za barel, čo bolo v porovnaní s predošlým týždňom o 3,97 % viac. "V súčasnosti cenu vidíme na podobnej hodnote ako koncom minulého týždňa," poznamenal.



"Na trhu pozorujeme už dlhší čas pozitívny sentiment, čo podporujú aj súčasné správy. Keď sa pozrieme na stranu dopytu, tak ten neutícha. Revízia makroekonomických projekcií z centrálnej banky Spojených štátov takisto naznačuje silnejší dopyt jedného z najväčších spotrebiteľov ropy. Silný dopyt podporujú aj zmeny v zásobách v USA, ktoré sa už dlhšie nachádzajú v poklese," doplnil.



Na strane ponuky stále podľa Nemkyho dochádza ku zvýšeným rizikám. "Útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie podľa Reuters zasiahli až 7 % kapacity ruských rafinérií. Krátkodobo to tak môže síce spôsobiť vyššie exporty ropy, keďže ju Rusko nebude vedieť spracovať, avšak na druhej strane to spôsobí nižší export pohonných látok. Už v súčasnosti Rusko bojuje s nedostatkom benzínu, keďže zakázalo vývoz tejto látky. Zákaz vývozu nafty by tak mohol byť ďalším opatrením," zdôraznil.



"Kartel OPEC+ takisto naďalej drží reštrikcie na produkciu. Dokonca aj Irak, ktorý kvóty v prvých mesiacoch v roku nedodržiaval a vyvážal o čosi viac, sa v súčasnosti zaviazal, že svoj vývoz zníži. Na druhej strane však USA naďalej zvyšujú produkciu, ktorá je už na historických maximách. Ich rafinérie však doteraz boli v režime údržby a produkcia pohonných látok bola znížená. Už aj tu sa však schyľuje na lepšie časy, postupne sa údržba rafinérií končí a opätovne sa štartuje produkcia," dodal Nemky.



(1 EUR = 1,0907 USD)