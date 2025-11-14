< sekcia Ekonomika
Analytik: Rast ekonomiky SR jemne zrýchlil, naďalej stáva utlmený
Nepostačuje na udržanie zamestnanosti v ekonomike.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku jemne zrýchlila tempo rastu, jej rast však ostáva naďalej utlmený a nachádza sa pod priemerom Európskej únie (EÚ), eurozóny, ale aj susedného Česka či Poľska. Dôvody nájdeme v štruktúre slovenskej ekonomiky, ktorá bola viac ako iné európske ekonomiky vystavená zvýšeniu amerických ciel, ale najmä v domácej fiškálnej politike, keď vyššie daňové zaťaženie súkromného sektora znižuje domácu aktivitu a tlmí ekonomický rast. Uviedol to v piatok analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.
„Z komentára Štatistického úradu SR vyplýva, že hlavným zdrojom rastu ekonomiky v treťom štvrťroku bol čistý export, inými slovami rozširujúce sa prebytky zahraničného obchodu. Tie sú najskôr výsledkom pomalšieho rastu domáceho dopytu, ktorý tlmí tlak na zahraničné dovozy a, naopak, čiastočného oživenia externého dopytu, ktorý pozitívne vplýval na vývozy. Mesačné údaje ukazujú, že pokles najskôr nezaznamenali ani vývozy áut, ktoré sa museli vyrovnávať s vyššími americkými dovoznými clami. Pomerne významný prepad vývozov áut na americký trh pravdepodobne plne kompenzovali vyššie vývozy na „domáci“ európsky trh,“ vysvetlil analytik.
Napriek tomu, že ekonomický rast sa v treťom štvrťroku jemne zrýchlil, ostával utlmený a podľa Koršňáka nepostačoval na udržanie zamestnanosti v ekonomike. Tá podľa údajov Štatistického úradu SR v treťom štvrťroku ľahko klesala, pričom podľa analytika tento trend ľahkého poklesu zamestnanosti najskôr pretrvá aj v nasledujúcich štvrťrokoch. Prislúchajúci rast miery nezamestnanosti by však najskôr mala i naďalej tlmiť demografia, a teda starnutie populácie, ktoré sa prejavuje na postupnom zmenšovaní ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
„Náš pôvodný predpoklad, že i v nasledujúcich štvrťrokoch by sa ekonomický rast na Slovensku mohol postupne zotavovať, nemeníme. Zásadnejšie zrýchlenie však nateraz stále neočakávame,“ skonštatoval Koršňák. Podobne komentoval aktuálne čísla štatistického úradu aj makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, ktorý uviedol, že aktuálny odhad celoročného rastu ostáva nateraz bez zmeny.
„Vývoj ekonomiky v treťom kvartáli je tak nateraz v súlade s našimi očakávaniami, hoci s istými prekvapeniami v štruktúre rastu. Odhad celoročného rastu sme znížili už v predchádzajúcom kvartáli z dôvodu veľmi slabej ekonomickej výkonnosti, aktuálny odhad na úrovni 0,7 % medziročne v tomto roku tak nateraz ostáva bez zmeny. Jedným zo zásadných faktorov budúceho rastu bude ďalší vývoj zahraničného obchodu a s tým súvisiace oživenie európskej ekonomiky, predovšetkým Nemecka,“ dodal Horňák.
