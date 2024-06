Analytik: Rast miezd bude pokračovať, no už miernejším tempom

Bratislava 4. júna (TASR) - Aj keď bude rast miezd v nasledujúcich mesiacoch ešte podporovaný cez spätnú indexáciu vysokou minuloročnou infláciou, jeho dynamika sa bude spomaľovať. V priemere za celý rok 2024 by sa mzdy mohli zvýšiť o približne 8 %. V reakcii na aktuálne údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR to uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Priemerná nominálna mesačná mzda v SR v 1. štvrťroku vzrástla podľa ŠÚ medziročne o 9 % na 1447 eur. Pomerne výrazný nárast nominálnych miezd spolu s klesajúcou infláciou spôsobili, že už druhý kvartál rástli Slovákom aj reálne zárobky. Po zohľadnení inflácie tak reálna mzda vzrástla o 5,6 %.



"Na rozdiel od minulého roka však už priemerná mzda nedostane dodatočný impulz z verejného sektora. Medziročne síce v prvej polovici bude ešte doznievať minuloročné (septembrové) zvýšenie miezd vo verejnom sektore, dynamika rastu miezd sa však začne spomaľovať," uviedol Koršňák.



Keďže inflácia tento rok spomalí z minuloročných dvojciferných úrovní pod 3 %, reálne mzdy by si mali podľa analytika pripísať pomerne citeľné zrýchlenie. "V priemere by tento rok mohli vzrásť až o približne 5 % a už v priebehu tohto roka by sa tak mali vrátiť na úrovne z obdobia pred inflačným šokom (2021)," dodal.