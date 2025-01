Analytik: Rast reálnych miezd bude v roku 2025 iba mierny

Bratislava 1. januára (TASR) - Spotrebu slovenských domácností bude v roku 2025 tlmiť konsolidácia a inflácia, rast reálnych miezd bude iba mierny. Cenová hladina ostane vysoko nad cieľovou úrovňou dvoch percent, pričom jej odhadovaná hodnota v novom roku je nad štyrmi percentami. Transakčná daň a rozpočtová konsolidácia zvýšia počet stratových spoločností, čo môže oslabiť investície a zamestnanosť. Takto vyhodnotili perspektívy vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2025 analytici zo spoločnosti XTB.



"Slovenská ekonomika vstupuje do roku 2025 s miernym optimizmom, ale aj s výraznými rizikami. Kľúčovými otázkami zostávajú vývoj inflácie, vplyvy fiškálnej konsolidácie a schopnosť podnikov prispôsobiť sa novým podmienkam. Stabilný rast zahraničného dopytu a očakávané znižovanie úrokových sadzieb by však mohli poskytnúť určitú protiváhu negatívnym faktorom," zhodnotil vyhliadky slovenského hospodárstva analytik finančných trhov Marek Nemky.



Odborník očakáva, že slovenská ekonomika v novom roku porastie miernym tempom, približne na úrovni dvoch percent. Odchýlka od tejto hodnoty by mohla byť pritom ovplyvnená rizikami na globálnych trhoch a stavom európskej ekonomiky, vysvetlil. Spotreba domácností bude podľa neho pravdepodobne čeliť výraznému tlaku, keďže konsolidácia verejných financií zníži ich disponibilný príjem. Rast spotreby domácností tak analytici spoločnosti odhadujú pod úrovňou jedného percenta.



Trh práce by mal podľa nich v tomto roku vykazovať známky uvoľnenia a v kombinácii s vysokou očakávanou mierou inflácie pravdepodobne spôsobiť stagnáciu reálnych miezd. Na druhej strane očakávajú zvýšenie investícií v dôsledku nižších úrokových sadzieb a rast čistého vývozu podporený zahraničným dopytom.



"Výdavky verejnej správy by mali naďalej rásť a prispievať k reálnemu hospodárskemu rastu, hoci sa v súčasnosti nachádzame v stave fiškálnej konsolidácie. Na druhej strane pozitívny vplyv zvýšených vládnych výdavkov bude výrazne obmedzený vyšším zdanením, ktoré bude brzdiť hospodársku aktivitu v súkromnom sektore," doplnili odborníci.