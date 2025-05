Analytik: Ratingové agentúry poukazujú na externé výzvy

Bratislava 19. mája (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch, podobne ako nedávno agentúra S&P, zdôraznila pri svojom aktuálnom hodnotení Slovenska najmä výzvy z externého prostredia. Zároveň sleduje aj pokračovanie konsolidácie verejných financií SR, konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš v reakcii na rozhodnutie Fitch, ktorá v piatok (16. 5.) potvrdila rating Slovenska na úrovni A- so stabilným výhľadom.



„Nezmenené hodnotenie Slovenska je podporené členstvom v EÚ a eurozóne, čo zabezpečuje makroekonomickú stabilitu a stabilný prílev fondov EÚ, ktoré v najbližších rokov budú podporovať rast slovenskej ekonomiky. Silnými stránkami Slovenska sú aj rozvinutý exportný sektor a stabilné priame zahraničné investície,“ priblížil analytik. Na druhej strane, rating obmedzujú vysoké fiškálne deficity, rastúci verejný dlh, starnúca populácia, nízka produktivita práce a vysoká závislosť od automobilového priemyslu, Nemecka, USA a dodávok energií z Ruska.



Fitch očakáva, že v roku 2025 sa deficit stabilizuje na úrovni 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to vďaka konsolidačným opatreniam zavedeným začiatkom roka. „Očakávania agentúry sú pesimistickejšie v porovnaní s plánom vlády či našimi dohadmi, keď Fitch predpovedá zníženie fiškálneho deficitu na 4,6 % v roku 2026 a na 3,2 % v roku 2028,“ upozornil Kočiš. Odhad vyšší ako oficiálna vládna prognóza odráža podľa neho riziká spojené s volebným cyklom v roku 2027 a tesnou parlamentnou väčšinou vládnej koalície. Ďalšie riziká konsolidácie súvisia s geopolitickou neistotou.



Agentúra očakáva v najbližších rokoch ďalší rast verejného dlhu SR, ktorý by sa mal stabilizovať až v roku 2028 na úrovni vyše 64 % HDP. Nárast dlhu je spôsobený vysokými primárnymi deficitmi, vrátane zvýšených výdavkov na obranu, a pomalším rastom nominálneho HDP. „Agentúra Fitch nám zhoršila rating v decembri 2023, keďže aktuálne očakávania agentúry sú už teraz pesimistickejšie, neočakávame v tomto roku v hodnotení Slovenska bez prípadných šokov z externého alebo inertného prostredia výrazne zmeny v hodnotení,“ doplnil Kočiš.



„Stabilný rating je pre investorov kľúčovým signálom nízkeho rizika, čo prispieva k vyššiemu dopytu po slovenských dlhopisoch a k získavaniu financovania za lepších podmienok,“ zhodnotil analytik 365.bank Tomáš Boháček. Poukázal na to, že Fitch podčiarkuje silné stránky Slovenska, ako je členstvo v EÚ a eurozóne, ktoré zabezpečuje stabilný makroekonomický rámec, stály prílev kapitálu z EÚ, rozvinutý exportný sektor a stabilné priame zahraničné investície. V najbližších rokoch agentúra očakáva rast HDP okolo úrovne 1,7 %, podporený domácou spotrebou, vládnymi výdavkami a novými investíciami.



Napriek tomu však Fitch upozorňuje aj na špecifické riziká. Slovensko je totiž vzhľadom na svoju silnú závislosť na automobilovom priemysle, ktorý tvorí približne 10 % HDP a 40 % exportu, najviac zraniteľné voči prípadným americkým clám. „Agentúra zároveň zdôrazňuje, že k zvýšeniu ratingu by mohla prispieť úspešná fiškálna konsolidácia vedúca k stabilizácii pomeru dlhu k HDP a zlepšenie strednodobého rastového výhľadu vďaka rastúcej produktivite a diverzifikácii hospodárstva,“ doplnil Boháček.