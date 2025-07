Analytik reaguje na plošné clá USA. Ako ovplyvnia HDP Slovenska?

Bratislava 14. júla (TASR) - Plošné clo na väčšinu dovozov vo výške 30 %, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump Európskej únii (EÚ), by mohlo odrezať zo slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) v horizonte najbližších troch rokov viac než tri percentuálne body (p. b.). Viacero indícií však naznačuje, že ide len o ďalšiu taktiku obchodných vyjednávaní, ktoré budú v najbližších týždňoch prebiehať, skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



„Okrem priamych dopadov na slovenský, najmä automobilový, priemysel by nás tvrdo zasiahli aj nepriame dopady vyplývajúce zo spomalenia globálneho rastu či rastu našich obchodných partnerov. Nesmieme tiež zabúdať na negatívne dopady z recipročných ciel či prípadnej ďalšej odpovede USA,“ uviedol odborník.



Pripomenul, že za súčasných podmienok je Slovensko jednou z colne najviac zaťažených krajín. V prípade reálnej eskalácie do plošnej obchodnej vojny, a teda uvalenia 30-percentných ciel na EÚ, by boli kumulatívne vplyvy na slovenskú ekonomiku podľa neho citeľné.



Horňák priblížil, že snahy o diplomatické riešenia tohto sporu nateraz zlyhávajú. Hoci EÚ, ako aj desiatky ďalších krajín sveta intenzívne hľadajú s Trumpovou administratívou kompromisné riešenie, mnohým krajinám sa to zatiaľ nepodarilo, podčiarkol. Odborník predpokladá, že ide o ďalšiu vyjednávaciu taktiku Spojených štátov.



„Hoci sa európska administratíva vyhýba konfrontáciám a zvolila veľmi zmierlivý tón, predstavitelia už skôr avizovali, že prípadná odpoveď Európskej únie bude rázna,“ priblížil. Zároveň špecifikoval, že dovoz tovarov z USA je výrazne menší než dovoz opačným smerom. Do USA mala pritom Únia v roku 2024 vyviezť tovar v hodnote viac než 500 miliárd eur, opačným smerom prúdil tovar v hodnote niečo cez 300 miliárd eur.



Preferovanou možnosťou pre vyjednávanie zo strany EÚ je podľa Horňáka jednoznačne vzájomné odstránenie bariér v obchode, teda situácia, keď by na oboch stranách došlo k zvoľneniu regulácií a obmedzení. Zdôraznil, že čo najväčšie odstránenie ciel a ďalších prekážok v zahraničnom obchode je určite najlepšou možnosťou.