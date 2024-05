Analytik: Realitný trh by mal stagnovať, asi sa bude vyčkávať

Bratislava 9. mája (TASR) - Aktuálny vývoj cien nehnuteľností na bývanie plne zapadá do stagnujúceho výhľadu pre realitný trh v tomto roku. V reakcii na štatistiky za 1. štvrťrok 2024, zverejnené vo štvrtok Národnou bankou Slovenska (NBS), to konštatoval analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Poukázal aj na to, že štatistika nových úverov na bývanie klesla vo februári a marci tohto roka na 50 miliónov eur, čo je v porovnaní s vlaňajškom menej o viac ako dve tretiny. "Skôr ako rast či pokles tak očakávame naďalej vyčkávací mód. Developeri/predajcovia budú čakať na zlepšenie kúpnej sily spotrebiteľa, aby zvýšili ceny. Naopak, kupujúci sa budú snažiť posunúť kúpu na neskôr v očakávaní nižších úrokových sadzieb na hypotékach," priblížil analytik.



Existuje však podľa neho viacero náznakov, že s poklesom úročenia hypoték to napriek očakávanej politike Európskej centrálnej banky (ECB) nemusí byť na Slovensku tak rýchle. Aktuálna priemerná úroková sadzba nových úverov na bývanie s najčastejšou fixáciou 1 až 5 rokov je 4,05 %.



"Podľa našich odhadov by stimulatívna úroveň pre realitný sektor bola až na úrovniach pod 3 %, čo je cesta "dlhá" pri dobrej vôli ešte približne 1,5 až 2 štvrťroky. Nateraz to vyzerá tak, že jasnejší rastový trend predaja si u nás v tomto roku vyberá oddychový čas," doplnil Boháček.



Ako vo štvrtok informovala NBS, v prvom kvartáli tohto roka klesli ponukové ceny nehnuteľností medzištvrťročne o 0,4 %. V absolútnom vyjadrení išlo o pokles o 10 eur za štvorcový meter (m2) na priemernú cenu 2423 eur/m2. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška boli ceny nižšie o 5,2 %. Pokles realitnej ponuky, ktorý pretrvával počas celého minulého roka, sa na začiatku tohto roka zastavil.