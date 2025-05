Analytik: Realitný trh začiatkom roka ožil

Bratislava 6. mája (TASR) - Aktuálne údaje o vývoji cien nehnuteľností určených na bývanie naznačujú silné oživenie domáceho realitného trhu na začiatku tohto roka, ovplyvnené výrazným nárastom cien v kľúčových mestských centrách ako Bratislava a Košice. V druhej polovici roka by mal rast cien pokračovať, aj keď jeho tempo sa zmierni, predpokladá analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Reagoval tak na aktuálne štatistiky, ktoré v utorok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS). V prvom štvrťroku tohto roka vzrástli ceny nehnuteľností určených na bývanie oproti predchádzajúcemu kvartálu o 4 %. Medziročný rast ponukových cien sa vyšplhal na 11,4 %. Priemerná cena tak vzrástla o 104 eur za štvorcový meter (m2) na 2700 eur/m2. Byty sú už najdrahšie v histórii.



„Zúženie cenového rozdielu medzi novými a staršími nehnuteľnosťami, pričom staršie nehnuteľnosti zaznamenali rýchlejší rast, je pozoruhodným, ale už dlhšie prítomným trendom. To by mohlo naznačovať potvrdenie zmeny preferencií kupujúcich, zvýšené náklady na rekonštrukcie starších nehnuteľností, alebo jednoducho oneskorenú reakciu v cenách existujúcich bytov v porovnaní s okamžitým dopadom faktorov ako vyššia DPH na novostavby,“ zhodnotil Boháček.



Nárast ponuky nehnuteľností, najmä rodinných domov, je podľa neho pozitívnym vývojom po období poklesu. Na druhej strane, pretrvávajúci silný dopyt naznačuje, že realitný trh je stále relatívne napätý. To by mohlo udržiavať tlak na zvyšovanie cien nehnuteľností.



„Zatiaľ čo nárast ponuky prináša určitú úľavu, silný dopyt a zrýchľujúci sa rast cien, najmä pri existujúcich nehnuteľnostiach v žiadúcich lokalitách, naznačujú dynamický a potenciálne náročný trh pre kupujúcich na začiatku roka 2025,“ upozornil analytik.



Dopyt by mal podľa neho ďalej plynulo rásť, a to aj po investičných nehnuteľnostiach, kde by sa zatiaľ nemala negatívne prejaviť zamýšľaná zmena ich zdaňovania. „Prospievať ďalšiemu rastu bude aj postupný pokles úrokových sadzieb na hypotékach, ktoré sa vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) budú postupne približovať k 3 %. To by však mohlo byť zároveň aj dno v tomto roku,“ avizoval Boháček s tým, že na strane ponuky nehnuteľností veľké zmeny neočakáva.