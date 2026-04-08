Analytik: Reálne mzdy Slovákov budú dva roky stagnovať
Infláciu tlačia nahor ceny energií a podľa prognóz banky by sa mohla v najbližších dvoch rokov v eurozóne krátkodobo vyšplhať na úroveň 5 %.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Nízky ekonomický rast a vysoká inflácia v rokoch 2026 a 2027 spôsobia, že reálne mzdy Slovákov neporastú. V stredu to na stretnutí s novinármi povedal ekonomický analytik Tatra banky Juraj Valachy. Ekonomická recesia v Európe však podľa neho nehrozí.
Infláciu tlačia nahor ceny energií a podľa prognóz banky by sa mohla v najbližších dvoch rokov v eurozóne krátkodobo vyšplhať na úroveň 5 %. Na Slovensku je podľa analytika odhad zložitejší vzhľadom na systém, ktorý výrazne ovplyvňuje prenos energetických šokov do cien palív a energií pre domácnosti. Infláciu odhaduje na 4 %, ktoré sa však podľa neho na Slovensku udržia dlhšie ako vo zvyšku eurozóny. Nominálne mzdy by rovnako mohli rásť tempom okolo 4 %.
„Pokiaľ by to prímerie, ktoré bolo dnes oznámené, bolo už natrvalo, budeme prognózy prepisovať,“ dodal v súvislosti s tým, že Irán, Spojené štáty a ich spojenci v stredu súhlasili s dvojtýždňovým prímerím vo vojne na Blízkom východe. Analýzy však podľa neho ovplyvní až výhľad dlhodobej stability.
Analytik neočakáva, že energetické šoky by mohli spôsobiť recesiu. „Iné by bolo, ak by cena ropy stúpla napríklad nad 200 USD za barel,“ poznamenal. Rovnako ako Národná banka Slovenska (NBS) očakáva reálny ekonomický rast Slovenska na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu.
