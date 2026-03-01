< sekcia Ekonomika
Analytik: Revolúcia umelej inteligencie sa vo firmách zatiaľ nekoná
Firmy doteraz, po troch rokoch možnosti využívania AI, hlásia zanedbateľný dosah AI na vlastnú produktivitu aj na zamestnanosť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. marca (TASR) - Revolúcia umelej inteligencie (AI) sa vo firmách zatiaľ nekoná, bez ďalšieho kvalitatívneho prielomu visí na masívnymi investíciami do AI otáznik. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank, odvolávajúc sa na štúdiu amerického Národného úradu pre ekonomický výskum, ktorej autori robili prieskum u 6000 vrcholových manažérov podnikov v USA, Veľkej Británii, Nemecku a Austrálii.
Firmy doteraz, po troch rokoch možnosti využívania AI, hlásia zanedbateľný dosah AI na vlastnú produktivitu aj na zamestnanosť. Vyše 80 % opýtaných firiem dokonca priznalo, že AI má na uvedené dve veličiny v ich prípade nulový dosah. Výraznejší vplyv AI však oslovené firmy podľa Kovandu očakávajú v nasledujúcich troch rokoch. Produktivita by vďaka AI mala vzrásť o 1,4 %, produkcia o 0,8 % a zamestnanosť klesnúť o 0,7 %.
Upozornil, že lídri v AI Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft a Oracle si tento rok plánujú na investície do AI požičať v prepočte toľko, že sa to blíži celoročnému HDP Českej republiky. Trh v rastúcej miere podľa analytika pochybuje o uspokojivej návratnosti takých obrovských investícií, navyše realizovaných cez masívny dlh, v prípade Alphabet dokonca čiastočne aj storočný.
Sociálne siete zrejme práve aj preto v poslednej dobe zaplavili hojne zdieľané zjavné PR príspevky, ktoré fandia novým, doteraz neverejným verziám chatbotov, ktoré vraj už budú revolučným prielomom, keď ním neboli doterajšie verzie.
Poznamenal, že pred pár dňami zverejnila správu málo známa spoločnosť Citrini Research, ktorá avizovala mimoriadne pochmúrne dosahy AI na zamestnanosť už v roku 2028.
Kovanda dodal, že pokiaľ nepríde k prielomu a dosiahnutiu kvalitatívne celkom novej vyššej úrovne AI, nemožno pravdepodobne rátať so zásadnejším rozmachom akcií spomínaných lídrov AI, ani firiem typu Nvidia, napriek tomu, že technologické akcie sú teraz v USA najlacnejšie za uplynulé roky.
Firmy doteraz, po troch rokoch možnosti využívania AI, hlásia zanedbateľný dosah AI na vlastnú produktivitu aj na zamestnanosť. Vyše 80 % opýtaných firiem dokonca priznalo, že AI má na uvedené dve veličiny v ich prípade nulový dosah. Výraznejší vplyv AI však oslovené firmy podľa Kovandu očakávajú v nasledujúcich troch rokoch. Produktivita by vďaka AI mala vzrásť o 1,4 %, produkcia o 0,8 % a zamestnanosť klesnúť o 0,7 %.
Upozornil, že lídri v AI Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft a Oracle si tento rok plánujú na investície do AI požičať v prepočte toľko, že sa to blíži celoročnému HDP Českej republiky. Trh v rastúcej miere podľa analytika pochybuje o uspokojivej návratnosti takých obrovských investícií, navyše realizovaných cez masívny dlh, v prípade Alphabet dokonca čiastočne aj storočný.
Sociálne siete zrejme práve aj preto v poslednej dobe zaplavili hojne zdieľané zjavné PR príspevky, ktoré fandia novým, doteraz neverejným verziám chatbotov, ktoré vraj už budú revolučným prielomom, keď ním neboli doterajšie verzie.
Poznamenal, že pred pár dňami zverejnila správu málo známa spoločnosť Citrini Research, ktorá avizovala mimoriadne pochmúrne dosahy AI na zamestnanosť už v roku 2028.
Kovanda dodal, že pokiaľ nepríde k prielomu a dosiahnutiu kvalitatívne celkom novej vyššej úrovne AI, nemožno pravdepodobne rátať so zásadnejším rozmachom akcií spomínaných lídrov AI, ani firiem typu Nvidia, napriek tomu, že technologické akcie sú teraz v USA najlacnejšie za uplynulé roky.