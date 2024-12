Analytik: Riziko z investovania sa dá znížiť dodržiavaním pravidiel

Bratislava 15. decembra (TASR) - Investovanie je síce spojené s určitým typom rizika, no pri dodržaní niekoľkých pravidiel je možné ho znížiť. Dôležité je napríklad držať minimum hotovosti, diverzifikovať a mať v banke úspory vo výške najviac troch mesačných výdavkov. Uviedol to finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



Práca s hotovosťou je podľa neho veľmi náročná, nehovoriac o strate či odcudzení. "Banky ponúkajú garanciu, no tá sa týka iba hodnoty vkladov a úrokov z nich. Negarantujú, že si za peniaze budete môcť kúpiť v budúcnosti to isté, čo dnes. Ochrániť pred infláciou dokáže iba investícia. Čím menej peňazí znehodnotených infláciou, tým menšie riziko," uviedol Škriniar.



Pri voľbe investičného nástroja podľa neho treba uprednostniť produkty spoločností, ktoré sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska (NBS). Investori sa tak vyhnú podvodným schémam. "Niečo ako garantovaný a veľmi vysoký výnos skrátka neexistuje," upozornil analytik. Začať je podľa neho potrebné s málom, pričom sa treba vyhnúť ponukám požadujúcim vklady prevyšujúce bežný príjem. Ak sa totiž investícia nebude vyvíjať podľa predstáv, škoda vzniknutá pri malom vklade nemusí zabolieť.



"Nestavte všetko na jednu kartu. Rozložte svoju investíciu na menšie časti a vyhnete sa tým sklamaniu pri negatívnom vývoji. Vhodná diverzifikácia totiž znamená, že keď sa jednej časti investície nedarí, druhej sa dariť môže. Týka sa to tak produktov, ako i finančných domov," objasnil Škriniar.



Dodal, že pravidelným investovaním je možné spriemerovať nákupnú cenu, keďže hodnota investície v čase kolíše. Vyhnúť sa tak dá nákupu v najmenej vhodnom čase. Podotkol, že dlhodobé výnosy sa dajú dosiahnuť iba dlhodobým investovaním. "Pri hľadaní umiestnenia svojich úspor využite konzultáciu s nezávislým finančným sprostredkovateľom s licenciou v sektore kapitálového trhu," uzavrel analytik.