Analytik: Rok 2025 bude plný výziev, investori by mali byť pripravení

Bratislava 27. decembra (TASR) - Finančné trhy čelili v tomto roku neustálemu prúdu udalostí, ktoré kombinovali ekonomické, geopolitické a technologické faktory a nútili investorov byť neustále v strehu. Je vysoko pravdepodobné, že aj rok 2025 bude plný výziev a nečakaných udalostí, uviedol investičný analytik FinGO.sk Jakub Nagy, ktorý investorom odporúča zostať pripravenými.



"Rok 2024 bol ukážkovým príkladom toho, ako udalosti na politickej, ekonomickej a technologickej scéne dokážu ovplyvniť globálne trhy. Takisto nám pripomenul, že jediné, čo sa dá s určitosťou predpokladať, je zmena. Nič iné. Pre investorov je kľúčové zostať flexibilnými, sledovať trendy a efektívne riadiť riziká. Vyhrá ten, kto sa dokáže rýchlo a efektívne prispôsobiť meniacej sa situácii a zároveň zostane pripravený na čokoľvek," skonštatoval Nagy.



Jedným z hlavných zdrojov neistoty v tomto roku boli podľa neho vojenské konflikty, najmä situácia na Ukrajine a napätie v Ázii a na Blízkom východe, ktoré eskalovali a prerástli do otvorených konfliktov. Spor okolo Taiwanu, kde Čína zvyšovala tlak, spôsobil narušenie dodávateľských reťazcov a prudký nárast cien strategických komodít, ako sú polovodiče a vzácne kovy, vysvetlil analytik. Tieto udalosti tak podľa neho ovplyvnili ceny ropy a zemného plynu, ktoré ostali citlivé na rozhodnutia organizácie OPEC+.



Na svetové trhy mali vplyv aj prezidentské voľby v USA, ktoré podľa odborníka priniesli zvýšenú volatilitu. Investori sa obávali potenciálnych zmien v daňovej politike a vo vzťahoch s Čínou, čo malo priamy vplyv na akciové a devízové trhy, priblížil. Víťazstvo Donalda Trumpa však nakoniec podľa Nagyho prinieslo masívne oživenie finančných trhov a kryptomien. Odborník pritom ostáva opatrný vo výhľade ekonomického vývoja počas nadchádzajúcej Trumpovej administratívy a upozorňuje na možný hroziaci konflikt medzi zvoleným prezidentom a jeho spojencom Elonom Muskom.



Vplyv na ekonomiku mal podľa odborníka taktiež rozvoj umelej inteligencie, zelená transformácia a kroky centrálnych bánk, ktoré pristúpili okrem iného k znižovaniu základnej úrokovej sadzby. "Na prvý pohľad to vyzerá ako výborný recept na lacnejšie hypotéky v budúcom roku. Nebude to však také jednoduché, najmä s ohľadom na to, čo sa za posledné obdobie udialo na dlhopisových trhoch," uzavrel analytik.