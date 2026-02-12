< sekcia Ekonomika
Analytik: Rok 2026 bude z pohľadu reálnych miezd asi menej priaznivý
ŠÚ SR informoval, že v súhrne za celý rok 2025 nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Začínajúci rok 2026 bude z pohľadu reálnych miezd v ekonomike pravdepodobne menej priaznivý. Ich rast sa zrejme spomalí do pásma 0 až 1 % a zároveň klesne počet odvetví s reálnym prírastkom. Inflácia zostane relatívne vysoká počas prvej polovice roka a klesať začne až v druhej polovici. Zároveň sa spomalí rast nominálnych miezd. Uviedol to Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB, v komentári k údajom o mzdách v roku 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Okrem toho rast daní a odvodov zrejme spôsobí väčšie zaostávanie čistých miezd. Ak budú mať občania pocit, že majú hlbšie do vrecka, nemusí to byť iba klam. Rovnako tak spôsob výplaty energošekov môže opticky urobiť dojem, že počas väčšej časti roka majú menej. Ak sa to prejaví na tom, čo označujeme ako spotrebiteľský sentiment, môžu byť ľudia pri míňaní v tomto roku veľmi opatrní,“ spresnil analytik.
ŠÚ SR informoval, že v súhrne za celý rok 2025 nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Po odpočítaní vplyvu inflácie reálny rast dosiahli mzdy v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší priemerný mesačný rast v súhrne za celý rok 2025 evidovali reštaurácie s pohostinstvami (+4,8 %) a stavebníctvo (+3,3 %).
„Okrem toho rast daní a odvodov zrejme spôsobí väčšie zaostávanie čistých miezd. Ak budú mať občania pocit, že majú hlbšie do vrecka, nemusí to byť iba klam. Rovnako tak spôsob výplaty energošekov môže opticky urobiť dojem, že počas väčšej časti roka majú menej. Ak sa to prejaví na tom, čo označujeme ako spotrebiteľský sentiment, môžu byť ľudia pri míňaní v tomto roku veľmi opatrní,“ spresnil analytik.
ŠÚ SR informoval, že v súhrne za celý rok 2025 nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Po odpočítaní vplyvu inflácie reálny rast dosiahli mzdy v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší priemerný mesačný rast v súhrne za celý rok 2025 evidovali reštaurácie s pohostinstvami (+4,8 %) a stavebníctvo (+3,3 %).