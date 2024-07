Analytik: Rozkolísaný vývoj v priemysle možno očakávať aj počas leta

Bratislava 16. júla (TASR) - Pokles objemu májových objednávok v priemysle súvisí s vývojom zásob na západných trhoch, ktoré sú stále pomerne vysoké, čo obmedzuje nový dopyt po našej priemyselnej produkcii. Rozkolísaný vývoj v priemysle možno očakávať aj počas leta. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v súvislosti s údajmi Štatistického úradu (ŠÚ) SR o májovom poklese nových objednávok v priemysle.



"Pokles objemu májových objednávok v priemysle podľa nás súvisí s vývojom zásob na západných trhoch, ktoré sú stále pomerne vysoké, čo obmedzuje nový dopyt aj po našej priemyselnej produkcii. Pozitívom je stále rast v auto-sektore, hoci prírastky nie sú veľké a už v júni môžeme vidieť aj tam čiastočný pokles," zhodnotil Boháček. Doplnil, že v tomto roku je vývoj v priemysle nestály a predpokladá, že takýto vývoj bude pokračovať aj počas leta.



Vlna obnovy by podľa analytika mohla prísť na jeseň. "Avšak náš dlhodobý výhľad je opatrnejší, ako bol napríklad pred mesiacom, keďže sa zdá, že po víkendových udalostiach vzrástla podpora Republikánov v USA, čo zvyšuje riziko obnovy globálnych obchodných vojen, ktoré by dnešnej krehkej obnove európskeho priemyslu (ekonomiky), uškodili viac, ako v minulosti," doplnil Boháček.



Hodnota nových objednávok v priemysle podľa ŠÚ SR v máji medziročne poklesla o 1,2 % a dosiahla objem 6,04 miliardy eur. Medzimesačne a po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v máji poklesli o 5,3 %. Pokles sa týka deviatich z 12 sledovaných odvetví priemyslu.



Najvýraznejšie medziročné zníženie zaznamenali vo výrobe odevov, ostatných dopravných prostriedkov či strojov a zariadení. Mierny rast zaznamenali medziročne len vo výrobe a spracovaní kovov či výrobe elektrických zariadení. Počet objednávok oproti minuloročnému máju mierne vzrástol aj vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov. "Tá vzrástla o 0,4 %, pričom objem objednávok dosiahol v máji takmer 3,6 mld. EUR, čo je najvyššia úroveň od marca minulého roku," zhodnotil analytik.