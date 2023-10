Analytik: Rozšírenie konfliktu na Blízkom východe zdvihne ceny ropy

Bratislava 13. októbra (TASR) - Vývoj cien ropy je v súčasnosti výrazne naviazaný na konflikt na Blízkom východe. Aj napriek tomu, že Izrael nie je vývozcom ropy, konflikt sa môže rozšíriť aj do Iránu, ktorý v súčasnosti vyváža približne tri milióny barelov (jeden barel = 159 litrov) ropy denne. Zapojenie Iránu do tohto konfliktu by tak znamenalo veľkú neistotu na trhu s ropou a vyhnalo by to ceny nad 100 USD (približne 95 eur). V piatok o tom informoval analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Takáto pravdepodobnosť je však veľmi malá, keďže konflikt je v súčasnosti izolovaný a prebieha medzi Izraelom a teroristickou organizáciou Hamas," uviedol Nemky.



Cena ropy v poslednom období klesla hlbšie pod 90 USD/barel a na to reagovala aj cena pohonných látok. Ceny benzínu v 40. týždni poklesli o 3,7 %, čo je pokles o 0,063 eura na cenu 1,641 eura za liter. Ceny dieselu na druhú stranu klesli o čosi menej a to o 1,2 %, teda o 0,021 eura na cenu 1,684 eura za liter.



"Ceny nafty sa tak stále nachádzajú nad cenami benzínu a čakajú na normalizáciu na trhu so svetovou naftou. Škrty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v ťažbe ropy však neustále majú výraznejší vplyv na cenu nafty, a tak aj napriek obnoveniu dieselového exportu Ruskom ceny nafty klesajú menej výrazne ako ceny benzínu," priblížil Nemky.



(1 EUR = 1,0619 USD)