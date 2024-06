Analytik: Štát v najbližších rokoch zarobí na dividendách výrazne mene

Bratislava 11. júna (TASR) - Príjmy verejnej správy z riadnych dividend tvorili od roku 2008 do roku 2022 v priemere 390 miliónov eur alebo 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Po započítaní mimoriadnych superdividend dokonca 570 miliónov eur alebo 0,7 % HDP. V roku 2023 však došlo k výraznému poklesu týchto príjmov, ktorý bude pretrvávať aj v ďalších rokoch. Poukázal na to v aktuálnom blogu analytik Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Jakub Koško.



"Podľa aktuálnej prognózy Kancelárie RRZ dosiahne výpadok príjmu z riadnych dividend v rokoch 2024 až 2028 približne 140 miliónov eur ročne oproti priemeru do roku 2022," vyčíslil. Najvýraznejší vplyv na odhadovaný pokles príjmu je podľa analytika spôsobený ruskou agresiou na Ukrajine a z toho vyplývajúcich nižších dividend od prepravcu plynu eustream. Tento výpadok odhaduje RRZ na úrovni 100 až 150 miliónov eur ročne.



Analytik pripomenul, že najvýznamnejším platiteľom dividend pre štát je Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý od roku 2008 do roku 2023 takto vyplatil približne 3,2 miliardy eur. Ešte v roku 2022 poslala spoločnosť do štátneho rozpočtu dividendy vo výške 165 miliónov eur, v roku 2023 však už nevyplatila nič. S poklesom dividend sa počíta aj v ďalších rokoch.



"Dôvodom je výrazne horšie hospodárenie dcérskej spoločnosti eustream, ktorej významne poklesli tržby z dôvodu poklesu prepravy ruského plynu kvôli prebiehajúcej ruskej agresii na Ukrajine. V účtovnom období, ktoré začínalo 1. augusta 2022 a končilo 31. júla 2023, eustream už nevyplatil žiadne dividendy," priblížil Koško s tým, že výpadok ziskovosti sa očakáva aj v najbližších rokoch.



Na dividendy pre štát pôsobia aj ďalšie vplyvy, v niektorých prípadoch aj pozitívne. V roku 2024 bude podľa analytika výpadok v určitej miere kompenzovaný nárastom zisku spoločnosti Nafta, ktorá pôsobí v oblasti podzemného skladovania zemného plynu. Jej hospodárenie sa zlepšilo jednorazovým nárastom tržieb kvôli predzásobeniu, a to v súvislosti s neistou situáciou na svetových trhoch.



V roku 2025 by mal byť zase pokles príjmov z riadnych dividend podľa analytika RRZ tlmený lepším hospodárením distribučných spoločností. Ten je spôsobený najmä implementáciou tzv. kompenzácie tarify na straty v rokoch 2023 a 2024, pozitívne prispela aj korekcia nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát.



"Po zohľadnení vyššie spomenutých faktorov príjem z riadnych dividend v rokoch 2024 a 2025 dosiahne úroveň 298, resp. 303 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch sa však už nedá počítať s jednorazovými pozitívnymi vplyvmi," upozornil Koško. V roku 2026 tak má odhadovaný príjem štátu z riadnych dividend klesnúť na 241 miliónov eur, v roku 2027 na 211 miliónov eur a v roku 2028 len na 199 miliónov eur.