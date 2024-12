Analytik: Ruský plyn zažíva comeback v Česku, dovoz vzrástol o 530 %

Bratislava 23. decembra (TASR) - Dovoz ruského zemného plynu do Česka vzrástol medziročne o približne 530 %, a to aj napriek tomu, že minulý rok česká vláda deklarovala, že na území Česka sa ruský plyn nenachádza. Od tej doby však zažíva ruský plyn na tomto území silný "comeback", takže Rusko je spolu s Nórskom suverénne najväčším importérom tejto komodity do ČR, uviedol v pondelok hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Dovoz nórskeho plynu tento rok od januára do októbra medziročne klesol o bezmála 40 %, pričom tento pokles kompenzujú práve dramaticky navýšené dodávky z Ruska. Zatiaľ čo vlani od januára do októbra Česko doviezlo z Ruska 145,6 tisíc ton plynu, tento rok v rovnakom období roku to bolo už 915,9 tisíc ton," vysvetlil odborník.



Kovanda pripomenul, že Česko získava ruský plyn sprostredkovane cez Slovensko, Maďarsko a donedávna aj Rakúsko, nie teda prostredníctvom priameho kontaktu s ruským exportérom Gazpromom. ČR tak v tomto roku taktiež využila výhody dovozu pomerne lacného ruského plynu, doplnil ekonóm.



Problém môže podľa neho predstavovať zastavenie tranzitu cez územie Ukrajiny, ku ktorému by malo dôjsť od nového roku, čo by mohlo viesť k výraznému poklesu dostupnosti ruského plynu v Česku.



"Túto situáciu sa teraz snaží zvrátiť najmä Slovensko. Zatiaľ ale nie je zrejmé, či sa premiérovi (Robertovi, pozn. TASR) Ficovi (Smer-SD) podarilo včera pri spomínanom rokovaní v Kremli nájsť riešenie, ktoré by umožnilo dodávky ruského plynu cez Ukrajinu aj v budúcom roku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred niekoľkými dňami zopakoval, že takýto tranzit neprichádza do úvahy," uzavrel Kovanda.