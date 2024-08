Analytik: Väčšie približovanie úrovne SR k priemeru EÚ nevyzerá reálne

Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenské hospodárstvo rastie, rýchlejšie dobiehanie priemeru EÚ sa však nejaví ako reálne. Uviedol to Marek Malina, analytik Portu, investičnej platformy, ktorá vznikla vo finančnej spoločnosti WOOD & Company.



V závere roka môže podľa neho slovenská ekonomika ťažiť z verejných investícií, keďže začne nabiehať výstavba financovaná z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy. "Tempo dočerpávania eurofondov z druhej polovice minulého roka sa však pravdepodobne nedosiahne," priblížil.



"Tento rast by mal Slovensku stačiť na mierne dobiehanie priemernej ekonomickej výkonnosti nielen EÚ, ale aj eurozóny. Pre tento rok uvádza Eurostat očakávaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) celej EÚ na úrovni 1 %, v prípade eurozóny by to malo byť menej, -0,8 %. Slovensko tak má šancu sa o niečo priblížiť priemernej ekonomickej úrovni celej EÚ 27," podčiarkol.



Spresnil, že v minulom roku bolo Slovensko v prepočte HDP na hlavu v parite kúpnej sily na úrovni 73 % priemeru, čo bol nárast zo 71 % v roku 2022. "Stále však ide o nelichotivý výsledok, keďže ešte v roku 2015 sme boli na 79 %," upozornil.



"Slovensku sa nedarí transformovať výrobný charakter ekonomiky na hospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou. V inováciách, vývoji a výskume zaostávame, čo je aj obrazom zanedbaného školstva. Bez zlepšenia v tejto oblasti je rýchlejšie dobiehanie priemeru EÚ iba ťažko predstaviteľné," dodal Malina.