Analytik: Septembrová harmonizovaná inflácia klesla

Bratislava 17. októbra (TASR) - Septembrová harmonizovaná inflácia klesla na 2,9 %, čo je o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) menej ako v auguste. Ceny by pritom počas jesenných mesiacov mali klesať ďalej. Uviedol to vo štvrtok analytik 365.bank Tomáš Boháček v komentári k aktuálnemu vývoju medziročnej miery harmonizovanej inflácie, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Miera domácej inflácie meranej európskou metodikou sa v súlade so širšími očakávaniami začala začiatkom jesene znižovať. Počas jesenných mesiacov predpokladáme, že ceny by ešte mali klesať, keďže budú dobiehať poklesy vyvolané ako nižšími cenami pohonných látok, tak potravinami," uviedol Boháček.



Zmena by podľa neho mohla nastať začiatkom zimy, keď sa začnú postupne prejavovať prípravy obchodníkov a predajcov na zvýšené daňové náklady, ku ktorým sa na prelome rokov začnú pridávať rastúce ceny energií. V súvislosti s cenami energií však podľa analytika stále nie je zrejmé, do akej miery, a či vôbec bude štát zasahovať do ich koncových cien pre spotrebiteľov.



"V tomto roku očakávame, že Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) by na Slovensku mal rásť o 3,1 %, pričom pre budúci rok je predikčné pásmo pomerne široké, a to na úrovni 3,8 % až 5,2 %, práve najmä z vyplývajúcej neistoty cien energií," uzavrel Boháček.



Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa jednotnej európskej metodiky v septembri na Slovensku klesla voči augustu o 0,3 p. b. na 2,9 %. Priemerná ročná miera HICP za posledných 12 mesiacov klesla o 0,5 p. b. na štyri percentá.