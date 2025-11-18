< sekcia Ekonomika
Analytik: Septembrový rast objednávok nemusí znamenať zmenu trendu
November a december prinesú podľa Boháčka skôr zmiešaný obraz, keď bude priemysel oscilovať okolo stagnácie, no výraznejšie prepadové mesiace z jari by sa nemali zopakovať.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Septembrový medzimesačný rast objednávok v priemysle o 12,9 % je silný, no pri vysokej volatilite objednávok nemusí znamenať otočenie celého trendu. Po zverejnení údajov Štatistickým úradom SR to uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček. Priemysel podľa neho ostáva rozdvojený, keď investične orientované segmenty rastú, cyklické a technologické čelia pretrvávajúcemu poklesu.
„September priniesol prvé presvedčivé zlepšenie po mesiacoch stagnácie - no zatiaľ ide skôr o technický odraz ako o potvrdený rastový trend,“ uviedol Boháček.
K zlepšeniu prispela polovica sledovaných odvetví, pričom ťahúňom bola najmä výroba kovových konštrukcií, ktorá rástla takmer o 50 %. Pozitívny impulz prišiel aj z výroby strojov a zariadení a z chemického priemyslu. Analytik pripomenul, že ide o segmenty, ktoré sú často citlivé na investičný cyklus, preto ich rast môže naznačovať mierne oživovanie kapitálových výdavkov v Európe. Na druhej strane pokračujú ťažkosti technologicky náročných odvetví - elektrické zariadenia, elektronika a optika či výroba papiera ostávajú pod tlakom slabého zahraničného dopytu.
November a december prinesú podľa Boháčka skôr zmiešaný obraz, keď bude priemysel oscilovať okolo stagnácie, no výraznejšie prepadové mesiace z jari by sa nemali zopakovať. Priestor na stabilizáciu je podľa neho najmä vo výrobe strojov, ktorá už niekoľko mesiacov patrí medzi stabilnejšie segmenty. Naopak, technologické odvetvia zostanú slabé, kým sa neprejaví postupná normalizácia európskeho dopytu.
