Analytik: Silné euro môže tlačiť na export

Bratislava 13. júla (TASR) - Súčasný trend posilňujúceho eura a slabnúceho dolára predstavuje pre slovenských exportérov potenciálnu výzvu. Vyšší kurz eura znižuje cenovú konkurencieschopnosť slovenských, resp. európskych výrobkov na globálnych trhoch mimo eurozóny, čo môže tlmiť exportný výkon a spomaľovať rast hrubého domáceho produktu. Nejde však o jediný parameter. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



„Pod potenciálny tlak sa môžu dostať najmä slovenské firmy v segmentoch, kde sa obchoduje najmä v dolároch alebo kde čelia konkurencii dolárových výrobcov. Pri priamom exporte do Spojených štátov je, samozrejme, rozhodujúce, v akej mene sú dohodnuté kontrakty,“ priblížil.



Spresnil, že menové pohyby je možné zabezpečiť prostredníctvom zaistenia (hedžingu), to však predstavuje dodatočný náklad, ktorý sa prenesie do finálnej ceny. V prostredí zvýšených ciel ide o ďalší faktor, s ktorým sa treba vyrovnať. Dodatočný tlak na strane priemyslu môže mať takisto potenciálne dosahy na zamestnanosť v sektore, a tým aj na disponibilné príjmy domácností.



„Na druhej strane, slabší dolár prináša určitú úľavu pri importe komodít, najmä energií, ktoré sa vo väčšine prípadov obchodujú v dolároch. To môže zmierňovať inflačné tlaky a znižovať výrobné náklady vo viacerých odvetviach. Silné euro môže v istom horizonte do určitej miery tlmiť export a spomaľovať rast priemyslu. Slabší dolár si však môžeme všimnúť napríklad v nižších cenách pohonných látok na čerpacích staniciach, keďže ropa sa obchoduje v dolároch,“ vysvetlil.



„Pre Európanov platiacich eurom sa tiež zlacňujú dovolenky či nákupy v USA, prípadne aj z iných destinácií, ak bol obchod dohodnutý v dolároch. V dlhšom horizonte by sa kurz mohol ustáliť okolo úrovne 1,17 USD/EUR,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.



(1 EUR = 1,1709 USD)