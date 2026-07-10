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Analytik: Silný rast vo výstavbe bytov nebude dlhodobo udržateľný
Úvod roka nepriniesol novozačatú výstavbu bytov, ktorá by mohla napomôcť držať stavebnú aktivitu zvýšenú dlhodobo.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Silný rast vo výstavbe bytov nebude dlhodobo udržateľný, keďže úvod roka nepriniesol novozačatú výstavbu bytov, ktorá by mohla napomôcť držať stavebnú aktivitu zvýšenú dlhodobo. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej stavebnej produkcii, ktorú v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Trh s bývaním pritom po minuloročných známkach oživenia opäť schladzujú aj vyššie úrokové sadzby, či negatívny vplyv fiškálneho konsolidačného balíčka. Aj napriek tomu nateraz neočakávame úplný kolaps trhu s bytmi ako by naznačovala novo začatá výstavba, či stavebné povolenia v úvode roka. Rekordné rasty z jari však takisto nie sú podložené ekonomickými fundamentami a preto je ich korekcia viac ako pravdepodobná,“ priblížil.
Výstavba bytov by sa tak podľa jeho slov počas leta/jesene mohla vrátiť aj k miernym medziročným poklesom. Nižšiu aktivitu by mohla vykazovať aj výstavba nebytových budov, a to v dôsledku nižšej podnikovej investičnej aktivite v ekonomike.
„Zdá sa, že výstavba infraštruktúry by už mohla mať kulmináciu za sebou. Postupná finalizácia projektov z plánu obnovy začína postupne oslabovať jej momentum. A hoci časť končiacich projektov nahradia nové projekty financované z fondov EÚ, v prechodovej fáze môže v dôsledku presunu kapacít dochádzať aj k výraznejším krátkodobým poklesom produkcie,“ upozornil.
„Navyše, chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry môžu pozitívne efekty z rozbehu nových verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, respektíve odďaľovať. Čoraz častejšie tak najskôr budeme aj v tomto menšom segmente stavebníctva pozorovať červené rastové čísla (najmä v medziročnom porovnaní). Tento pokles môžu najmä na prelome leta a jesene aspoň prechodne zmierňovať zvýšené investície do opráv a údržby motivované blížiacimi sa komunálnymi voľbami,“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že hodnota produkcie v stavebníctve v máji 2026 dosiahla 773 miliónov eur a po úprave o infláciu medziročne reálne stúpla o 6,8 %. Tempo medziročného rastu bolo zatiaľ najpomalšie v aktuálnom roku, avšak medzi májovými hodnotami za 14 rokov išlo o piatu najrýchlejšiu dynamiku. Mesačný zrealizovaný objem prác nad úrovňou 700 miliónov eur si stavebníctvo zachovalo už tretí raz za sebou, kým v predošlých rokoch také alebo vyššie výkony zaznamenávalo prevažne v druhej polovici roka, najmä v jesennej sezóne. V porovnaní s predošlým mesiacom po sezónnom očistení výkon stavebníctva poklesol o 2,9 %.
„Trh s bývaním pritom po minuloročných známkach oživenia opäť schladzujú aj vyššie úrokové sadzby, či negatívny vplyv fiškálneho konsolidačného balíčka. Aj napriek tomu nateraz neočakávame úplný kolaps trhu s bytmi ako by naznačovala novo začatá výstavba, či stavebné povolenia v úvode roka. Rekordné rasty z jari však takisto nie sú podložené ekonomickými fundamentami a preto je ich korekcia viac ako pravdepodobná,“ priblížil.
Výstavba bytov by sa tak podľa jeho slov počas leta/jesene mohla vrátiť aj k miernym medziročným poklesom. Nižšiu aktivitu by mohla vykazovať aj výstavba nebytových budov, a to v dôsledku nižšej podnikovej investičnej aktivite v ekonomike.
„Zdá sa, že výstavba infraštruktúry by už mohla mať kulmináciu za sebou. Postupná finalizácia projektov z plánu obnovy začína postupne oslabovať jej momentum. A hoci časť končiacich projektov nahradia nové projekty financované z fondov EÚ, v prechodovej fáze môže v dôsledku presunu kapacít dochádzať aj k výraznejším krátkodobým poklesom produkcie,“ upozornil.
„Navyše, chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry môžu pozitívne efekty z rozbehu nových verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, respektíve odďaľovať. Čoraz častejšie tak najskôr budeme aj v tomto menšom segmente stavebníctva pozorovať červené rastové čísla (najmä v medziročnom porovnaní). Tento pokles môžu najmä na prelome leta a jesene aspoň prechodne zmierňovať zvýšené investície do opráv a údržby motivované blížiacimi sa komunálnymi voľbami,“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že hodnota produkcie v stavebníctve v máji 2026 dosiahla 773 miliónov eur a po úprave o infláciu medziročne reálne stúpla o 6,8 %. Tempo medziročného rastu bolo zatiaľ najpomalšie v aktuálnom roku, avšak medzi májovými hodnotami za 14 rokov išlo o piatu najrýchlejšiu dynamiku. Mesačný zrealizovaný objem prác nad úrovňou 700 miliónov eur si stavebníctvo zachovalo už tretí raz za sebou, kým v predošlých rokoch také alebo vyššie výkony zaznamenávalo prevažne v druhej polovici roka, najmä v jesennej sezóne. V porovnaní s predošlým mesiacom po sezónnom očistení výkon stavebníctva poklesol o 2,9 %.