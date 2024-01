Analytik: Situácia v priemysle eurozóny sa stabilizuje, služby klesajú

Bratislava 24. januára (TASR) - Index nákupných manažérov v eurozóne po decembrovej stagnácií v januári mierne vzrástol. Situácia v priemysle sa stabilizuje, služby však klesajú. Oživeniu pritom napomáhajú menšie ekonomiky eurozóny, zhodnotil v komentári k aktuálnym štatistikám analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Richard Kubas.



Kompozitný indikátor indexu nákupných manažérov (PMI) v eurozóne si v januári oproti predchádzajúcemu mesiacu pripísal 0,3 bodu, čím sa dostal na hodnotu 47,9. Naďalej sa však nachádza v pásme recesie, teda pod hranicou 50 bodov, a to už ôsmy mesiac v rade. "Stabilizáciu a mierne zlepšovanie situácie v hospodárstve eurozóny je možné badať tretí mesiac v rade. Pesimistický flash odhad indexu nákupných manažérov za december sa nakoniec nepotvrdil a finálne čísla boli lepšie," priblížil analytik.



V januári si pohoršil sektor služieb v eurozóne. Jeho prepad viedli najväčšie krajiny, Nemecko a Francúzsko, keď ich pokles bol nad úrovňou zvyšku menového bloku. Naopak, situácia v priemysle sa začína stabilizovať. "Ten si v januári pripísal 2,2 bodu, čím výrazne prekonal analytikmi očakávaný rast o 0,4 bodu. Aj v tomto prípade za výsledok zodpovedajú najmä zvyšné krajiny eurozóny, hoci badateľné zmiernenie prepadu nastalo aj v Nemecku a Francúzsku," konštatoval Kubas.



Menšie ekonomiky eurozóny sa už na základe aktuálnych štatistík dostali do pásma expanzie, a to prvýkrát po piatich mesiacoch. Brzdou v raste menového bloku sa tak stávajú najväčšie ekonomiky eurozóny na čele s Francúzskom, zhodnotil analytik. To sa v pásme recesie nachádza už ôsmy mesiac v rade a od septembra minulého roka zaostáva aj za Nemeckom.



"Napriek tomu, manažéri naprieč eurozónou začínajú mať optimistickejší pohľad na nasledujúcich 12 mesiacov. Je to najmä vďaka očakávaniam o znížení cenových tlakov, poklese úrokových sadzieb a s tým spojeným uvoľňovaním finančných podmienok, ktoré by mali podporiť ekonomický rast v nasledujúcich mesiacoch," doplnil analytik IFP.