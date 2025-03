Analytik: Situácia v slovenskom priemysle zostáva naďalej volatilná

Bratislava 10. marca (TASR) - Výsledky priemyselnej produkcie za január nenaplnili očakávania odborníkov, keď skončili vo výraznom útlme medziročne aj medzimesačne. Situácia v slovenskom priemysle zostáva naďalej volatilná, pričom kľúčovým faktorom pre oživenie priemyselnej činnosti bude predovšetkým očakávané zotavenie európskej ekonomiky na čele s Nemeckom, čo by mohlo stabilizovať situáciu v oblasti dopytu. Skonštatoval to v pondelok makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



"Slovensko ako malá a otvorená ekonomika je obzvlášť citlivé na riziká obchodných vojen, ktoré môžu mať značný vplyv na našich výrobcov. Najbližšie mesiace preto pravdepodobne prinesú vysokú mieru neistoty, čo bude pre priemyselný sektor a exportérov predstavovať dodatočnú záťaž. Napätie na strane dopytu pretrváva v dôsledku pomalšieho oživenia spotreby, čo súvisí s celkovou neistotou v ekonomickom prostredí," uviedol Kočiš.



Pozitívny impulz by mohlo podľa neho priniesť pokračujúce postupné uvoľňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). To vníma ako potenciál pre oživenie aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. "S postupujúcim rokom by priemysel predsa len mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe," uviedol Koršňák.



Zároveň pripomenul, že automobilový sektor sa bude musieť počas jari vyrovnať nielen s pretrvávajúcimi problémami na domácom európskom trhu, ale pravdepodobne aj s novými, až 25-percentnými clami na vývozy na významný americký trh. "Paradoxne, tesne pred uvalením nových amerických ciel by produkcia a exporty na americký trh mohli mierne vzrásť a čísla priemyslu dočasne podporiť," skonštatoval Koršňák.



To, že v Európe pozorujeme rastúcu snahu o zvyšovanie výdavkov na obranu, by mohlo podľa Kočiša v relatívne krátkom čase podporiť slovenský priemysel. Z dlhodobého hľadiska bude však podľa neho kľúčové, ako sa podarí zlepšiť konkurencieschopnosť celej Európskej únie. Efektívnosť priemyselných procesov, energetická bezpečnosť a dostupnosť kapitálu budú hrať rozhodujúcu úlohu v budúcnosti európskeho priemyslu a zahraničného obchodu, zdôraznil analytik.



V nasledujúcich kvartáloch budú výkon priemyselnej produkcie podľa Kočiša ovplyvňovať taktiež ceny energií. V oblasti dodávok elektriny by zas v priebehu roka malo významne pomôcť spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, čo podporí celkové výsledky nášho priemyslu v budúcich mesiacoch, očakáva analytik.