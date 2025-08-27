Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Analytik: Slabá spotreba bude aj naďalej brzdiť rast HDP

Na archívnej snímke tabuľa s logom na budove, v ktorej sídli Štatistický úrad. Foto: TASR/Jaroslav Novák

ŠÚ SR informoval, že ekonomická nálada na Slovensku sa v auguste 2025 druhý mesiac po sebe medzimesačne zlepšila.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Slabá spotreba bude aj naďalej brzdiť rast hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2025 okolo 1 %. „Miešať kartami“ budú domáce konsolidačné faktory, kde opäť hrozí rast cien pre spotrebiteľov a tým aj pokles dopytu, čo sa prejaví aj na výhľade firiem. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o ekonomickej nálade na Slovensku v auguste 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Rizikom navyše stále ostáva colná politika USA, ktorá môže zvýšiť ceny v spracovateľskom priemysle a následne aj pre spotrebiteľov (napríklad pri pochutinách ako káva alebo čaj),“ spresnil Boháček.

Zdôraznil, že skrytým rizikom pre zhoršenie externých faktorov však môže byť aj domáca konsolidácia. „Ak by sa prijali dodatočné zdanenia technologických gigantov pôsobiacich u nás, hrozí riziko stupňovania ciel zo strany USA, čo by sa podpísalo pod vymazanie pozitívneho efektu rastu príjmov,“ dodal analytik 365.bank.

ŠÚ SR informoval, že ekonomická nálada na Slovensku sa v auguste 2025 druhý mesiac po sebe medzimesačne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 3,8 bodu na úroveň 100,6. Optimistickejšie naladení boli najmä podnikatelia v priemysle, službách a nepatrné zlepšenie nálady prejavili aj v stavebníctve. Naopak, podnikatelia v obchode a rovnako aj spotrebitelia boli oproti minulému mesiacu mierne pesimistickejší. V porovnaní s minulým rokom sa ekonomická nálada zhoršila o 3,8 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva o 5,4 bodu.

Nedôvera slovenských spotrebiteľov sa podľa ŠÚ SR v auguste prehĺbila síce len nepatrne, jej úroveň však dosiahla najnižšiu hodnotu od marca 2023. Pri medzimesačnom poklese o 0,3 bodu klesol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) na -24,4. V porovnaní s hodnotou dlhodobého priemeru je aktuálne nižší o 4,5 bodu. Oproti minulému mesiacu boli spotrebitelia negatívnejšie naladení pri dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Vzrástli obavy týkajúce sa finančnej situácie ich domácností a pesimistickejšie vidia aj vývoj nezamestnanosti. Nepatrne optimistickejšie vnímajú vývoj celkovej hospodárskej situácie, ako aj tvorbu úspor.
