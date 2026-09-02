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Analytik: Slabšia úroda môže zvýšiť tlak na ceny potravín
Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a chýbajúcu domácu produkciu možno do určitej miery nahradiť dovozom.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Tohtoročná úroda viacerých významných plodín na Slovensku bude podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu (ŠU) SR výrazne slabšia ako vlani. Samotná slabá slovenská úroda ešte automaticky neznamená výrazné zdražovanie potravín. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a chýbajúcu domácu produkciu možno do určitej miery nahradiť dovozom. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB, v komentári k druhému odhadu úrody plodín, ktorý zverejnil 1. septembra ŠÚ SR.
Tohtoročný problém však podľa neho spočíva v tom, že nepriaznivé počasie nezasiahlo iba Slovensko. Sucho a vysoké teploty zhoršili vyhliadky viacerých letných plodín aj v ďalších častiach západnej a strednej Európy. Dovoz preto môže vyriešiť nedostatok množstva, ale nemusí vyriešiť problém ceny.
Upozornil, že drahšia kukurica sa môže do cien premietnuť cez mäso a vajcia. Spotrebiteľ pritom vyššiu cenu kukurice nemusí vidieť priamo. Kukurica patrí medzi významné energetické zložky kŕmnych zmesí. Ak zostane jej cena zvýšená, rastú náklady najmä pri chove hydiny a ošípaných.
Osobitnú pozornosť si tento rok podľa analytika zaslúži cukor. Slovenská produkcia cukrovej repy má klesnúť o viac než polovicu, pričom za tým stojí kombinácia menšej pestovateľskej plochy a výrazne slabšieho hektárového výnosu. Zároveň nejde iba o slovenský problém.
Pri pšenici je podľa analytika dôležité oddeliť cenu poľnohospodárskej komodity od ceny konečného výrobku. Vyššia cena pšenice môže postupne zvýšiť náklady mlynov a pekární. Do ceny chleba sa však neprenáša v pomere jedna k jednej. Spotrebiteľ totiž v cene pečiva neplatí iba zrno. Významnú časť tvoria spracovanie, mzdy, energie, doprava, balenie, distribúcia a obchodná marža.
Dodal, že najväčšou chybou by bolo mechanicky porovnávať percentuálny pokles slovenskej úrody s budúcim rastom cien potravín. Medzi týmito dvoma veličinami je celý cenový reťazec. Nepriaznivé počasie znižuje hektárové výnosy a následne celkovú produkciu, čo môže obmedziť európsku či globálnu ponuku, zvýšiť trhové ceny komodít a cez vyššie náklady spracovateľov a chovateľov sa postupne premietnuť až do cien potravín v obchodoch.
ŠÚ SR v utorok (1. 9.) v druhom odhade úrody informoval, že produkcia hustosiatych obilnín medziročne klesne o 16 %. Výrazne nižšia úroda sa očakáva aj pri cukrovej repe, kukurici na zrno a sóji. Hektárové výnosy kukurice budú v dôsledku pretrvávajúceho sucha až o 39 % nižšie ako vlani.
Tohtoročný problém však podľa neho spočíva v tom, že nepriaznivé počasie nezasiahlo iba Slovensko. Sucho a vysoké teploty zhoršili vyhliadky viacerých letných plodín aj v ďalších častiach západnej a strednej Európy. Dovoz preto môže vyriešiť nedostatok množstva, ale nemusí vyriešiť problém ceny.
Upozornil, že drahšia kukurica sa môže do cien premietnuť cez mäso a vajcia. Spotrebiteľ pritom vyššiu cenu kukurice nemusí vidieť priamo. Kukurica patrí medzi významné energetické zložky kŕmnych zmesí. Ak zostane jej cena zvýšená, rastú náklady najmä pri chove hydiny a ošípaných.
Osobitnú pozornosť si tento rok podľa analytika zaslúži cukor. Slovenská produkcia cukrovej repy má klesnúť o viac než polovicu, pričom za tým stojí kombinácia menšej pestovateľskej plochy a výrazne slabšieho hektárového výnosu. Zároveň nejde iba o slovenský problém.
Pri pšenici je podľa analytika dôležité oddeliť cenu poľnohospodárskej komodity od ceny konečného výrobku. Vyššia cena pšenice môže postupne zvýšiť náklady mlynov a pekární. Do ceny chleba sa však neprenáša v pomere jedna k jednej. Spotrebiteľ totiž v cene pečiva neplatí iba zrno. Významnú časť tvoria spracovanie, mzdy, energie, doprava, balenie, distribúcia a obchodná marža.
Dodal, že najväčšou chybou by bolo mechanicky porovnávať percentuálny pokles slovenskej úrody s budúcim rastom cien potravín. Medzi týmito dvoma veličinami je celý cenový reťazec. Nepriaznivé počasie znižuje hektárové výnosy a následne celkovú produkciu, čo môže obmedziť európsku či globálnu ponuku, zvýšiť trhové ceny komodít a cez vyššie náklady spracovateľov a chovateľov sa postupne premietnuť až do cien potravín v obchodoch.
ŠÚ SR v utorok (1. 9.) v druhom odhade úrody informoval, že produkcia hustosiatych obilnín medziročne klesne o 16 %. Výrazne nižšia úroda sa očakáva aj pri cukrovej repe, kukurici na zrno a sóji. Hektárové výnosy kukurice budú v dôsledku pretrvávajúceho sucha až o 39 % nižšie ako vlani.