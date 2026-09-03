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Analytik: Slabšia úroda zatiaľ ceny potravín nedvíha, rozhodne trh
Ceny potravín sa automaticky nezvýšia, keďže závisia od globálneho trhu, energií či maloobchodných marží.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Hoci úroda obilnín na Slovensku klesne podľa odhadu Štatistického úradu SR o 16 % a kukurice o 39 %, ceny potravín sa automaticky nezvýšia, keďže závisia od globálneho trhu, energií či maloobchodných marží. Nižšia úroda krmovín však môže zdražiť živočíšnu výrobu, najmä čo sa týka cien mliečnych výrobkov, mäsa a vajec. Upozornil na to vo štvrtok segmentový manažér pre poľnohospodárstvo VÚB Martin Hubinský.
„Skutočnou otázkou preto nie je len ´koľko sa urodí´, ale ako sa tento šok prenesie cez celý cenový reťazec až k spotrebiteľovi. Práve tam bude v najbližších mesiacoch rozhodujúca ekonomika ponuky, dopytu a zahraničného obchodu,“ vysvetlil odborník.
Slabšia úroda z dôvodu sucha aj požiarov sa týka aj veľkých európskych producentov, ako sú Francúzsko, Nemecko či Španielsko. Vplyv klimatickej zmeny sa podľa Hubinského na ceny komodít už prejavil - ceny obilnín a kukurice na medzinárodnej burze v Paríži rastú. Futures (finančné dohody o kúpe alebo predaji úrody za vopred stanovenú cenu v budúcnosti) už zohľadňujú očakávaný budúci rast cien a v mnohých prípadoch ceny narástli o 10 až 15 %. Pre spotrebiteľa sa to môže prejaviť neskôr, keď sa komodity dostanú do spracovania.
„Odpoveďou na klimatické zmeny nemôže byť zastavenie investícií. Práve naopak - agropodniky budú potrebovať investovať do závlah, vodozádržných opatrení, šetrnejších spôsobov obrábania pôdy aj technológií, ktoré zvyšujú efektivitu,“ spresnil Hubinský. Priestor je podľa neho aj pre šetrnejšie postupy pri obrábaní pôdy. Pri hlbokej orbe sa stráca veľké množstvo vlahy, preto sa už v mnohých prípadoch využívajú šetrnejšie postupy a zavádzajú sa odrody plodín odolnejšie voči suchu.
Prílišná opatrnosť pri zelených investíciách môže agrofirmám znížiť konkurencieschopnosť a prehĺbiť ich technologický odstup od rivalov, upozornil Hubinský. „Slovenskí poľnohospodári sa budú musieť prispôsobiť, zavádzať efektívnejšie postupy, presnejšie hospodáriť so vstupmi a využívať nové technológie tak, aby boli konkurencieschopnejší na európskom trhu,“ uzatvoril.
„Skutočnou otázkou preto nie je len ´koľko sa urodí´, ale ako sa tento šok prenesie cez celý cenový reťazec až k spotrebiteľovi. Práve tam bude v najbližších mesiacoch rozhodujúca ekonomika ponuky, dopytu a zahraničného obchodu,“ vysvetlil odborník.
Slabšia úroda z dôvodu sucha aj požiarov sa týka aj veľkých európskych producentov, ako sú Francúzsko, Nemecko či Španielsko. Vplyv klimatickej zmeny sa podľa Hubinského na ceny komodít už prejavil - ceny obilnín a kukurice na medzinárodnej burze v Paríži rastú. Futures (finančné dohody o kúpe alebo predaji úrody za vopred stanovenú cenu v budúcnosti) už zohľadňujú očakávaný budúci rast cien a v mnohých prípadoch ceny narástli o 10 až 15 %. Pre spotrebiteľa sa to môže prejaviť neskôr, keď sa komodity dostanú do spracovania.
„Odpoveďou na klimatické zmeny nemôže byť zastavenie investícií. Práve naopak - agropodniky budú potrebovať investovať do závlah, vodozádržných opatrení, šetrnejších spôsobov obrábania pôdy aj technológií, ktoré zvyšujú efektivitu,“ spresnil Hubinský. Priestor je podľa neho aj pre šetrnejšie postupy pri obrábaní pôdy. Pri hlbokej orbe sa stráca veľké množstvo vlahy, preto sa už v mnohých prípadoch využívajú šetrnejšie postupy a zavádzajú sa odrody plodín odolnejšie voči suchu.
Prílišná opatrnosť pri zelených investíciách môže agrofirmám znížiť konkurencieschopnosť a prehĺbiť ich technologický odstup od rivalov, upozornil Hubinský. „Slovenskí poľnohospodári sa budú musieť prispôsobiť, zavádzať efektívnejšie postupy, presnejšie hospodáriť so vstupmi a využívať nové technológie tak, aby boli konkurencieschopnejší na európskom trhu,“ uzatvoril.