Analytik: Slováci na byt robia najdlhšie v Európe a bude ešte horšie
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Bývanie na Slovensku už dávno nie je samozrejmosťou, ale luxusom. A situácia sa ďalej zhoršuje. Podľa najnovšieho Deloitte Property Indexu si Slováci musia na kúpu štandardného bytu s rozlohou 70 štvorcových metrov (m2) odložiť v priemere 12,7 ročného platu, čo je po Česku druhý najhorší výsledok v Európe. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
Pripomenul, že podľa aktuálnych dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025 na Slovensku vzrástli medziročne o neuveriteľných 11,3 %. Už druhý kvartál za sebou tak tempo medziročného rastu cien nehnuteľností prekonáva úroveň 10 %.
„Pozreli sme sa aj na to, koľko ročných platov je potrebné na kúpu nehnuteľností v jednotlivých slovenských a európskych mestách. Najšokujúcejší výsledok vykazujú Košice, kde si Slováci za kúpu bytu priplatia až 14,2 ročného platu. Dokonca podľa najnovších údajov zo Štatistického úradu SR za druhý kvartál tohto roka vzrástli v Košiciach ceny nehnuteľností o neuveriteľných 5,1 % oproti prvému kvartálu. Košice predbehli už len mestá, ako Praha, Atény a Amsterdam,“ priblížil.
Ako druhé najdrahšie mesto v pomere ceny 70 m2 bytu k ročnému platu na Slovensku podľa Bajzíka vychádza Banská Bystrica, kde Slováci potrebujú až 12,7 ročného platu. Tento trend opäť potvrdzujú najčerstvejšie dáta ŠÚ SR, kde celkové priemerné tempo rastu bolo nad úrovňou 4 % aj v Banskobystrickom kraji.
„Paradoxne, hlavné mesto Bratislava skončilo v tomto rebríčku slovenských miest až na treťom mieste, kde je potrebných 12,3 ročného platu, čo potvrdzuje pomalší medzikvartálny rast o 2,3 %,“ upozornil analytik.
Na opačnom konci rebríčka je podľa analytika XTB dánska Odense, kde stačí na kúpu rovnakého bytu len 4,9 ročného platu. „Dôvodom je vysoký priemerný príjem Dánov, ktorý dosahuje úrovne až okolo 60.000 eur ročne,“ poznamenal.
Zdôraznil, že ceny nehnuteľností na Slovensku lámu rekordy. V druhom kvartáli 2025 sa priemerná cena bytov vyšplhala na 3113 eur/m2, čo je medziročný rast o 13,2 %. Domy zdraželi na 2098 eur/m2, čo je medziročný rast o 8,6 %.
Problémom podľa neho je, že mzdy tomuto tempu nestíhajú. Ponuka nových bytov síce oproti prvému štvrťroku vzrástla o 6,2 %, no v európskom kontexte Slovensko výrazne zaostáva. „Kým v Írsku pripadá na tisíc obyvateľov takmer 13 nových projektov, u nás je to len približne 14 bytov na tisíc obyvateľov v rozostavbe,“ doplnil.
„Dôsledkom je rastúci tlak na nájomné bývanie. Ceny prenájmov v slovenských mestách dosahujú 14 až 16 eur/m2, čo radí Bratislavu a ďalšie veľké mestá medzi najdrahšie lokality v strednej a východnej Európe,“ dodal analytik XTB.