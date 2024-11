Analytik: Slováci si pripravia vianočné hody lacnejšie než vlani

Bratislava 27. novembra (TASR) - Aj keď je maslo rekordne drahé, tohtoročné vianočné hodovanie nemusí stáť viac. Slováci si tento rok pripravia vianočné hody lacnejšie ako vlani. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



Spresnil, že maslo, vajcia či kakao majú tento rok za sebou silné cenové posuny, ktoré spotrebitelia vnímajú citlivo aj v súvislosti s blížiacimi sa Vianocami. Dobrou správou pre cenovo senzitívnych konzumentov však podľa neho je, že iné suroviny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vianočného stola, medziročne zlacneli. Celkovo tak za štedrovečerné hodovanie nemusia Slováci v porovnaní s vlaňajšími sviatkami zaplatiť viac.



"Tento rok sa niesol v znamení turbulencií na komoditných trhoch. Mnohé suroviny zažili prudký rast cien, čo spôsobilo obavy medzi spotrebiteľmi. Najviac rezonovali extrémy ako zdraženie kakaa, olivového oleja, masla či vajec. Iné suroviny však zlacneli. Celkovo Slováci tento rok pripravia vianočné hody o približne 2,23 % lacnejšie," zdôraznil Nemky. Záleží to podľa neho od toho, čo si spotrebitelia vložia do vianočného nákupného koša.



Okrem spomínaných cenových posunov hlavných surovín ovplyvnia peňaženky aj ďalšie potraviny, tradične používané pri príprave jedál alebo pečiva na vianočnom stole, či nápoje, ktoré si k nim Slováci doprajú. "Najvýraznejší rast cien oproti minulému roku sme videli pri potravine, ako je cesnak, ale taktiež aj pri nápojoch, ako je ovocná šťava. Výraznejšie taktiež rástla cena hlavného produktu, ktorý ide do našej tradičnej štedrovečernej polievky, teda kyslej kapusty. Na druhej strane výrazne zlacneli potraviny, ako je cibuľa, klobása alebo taktiež zemiaky či slnečnicový olej alebo bravčové mäso a mrazené ryby," poznamenal Nemky.



Dodal, že celkovo Slovákov pri vzorovom spotrebiteľskom košíku vyjde tohtoročná štedrovečerná večera na 56,61 eura, zatiaľ čo v minulom roku to bolo 59,12 eura. V tomto roku tak pravdepodobne bude štedrovečerná večera o približne 4,2 % lacnejšia.