Analytik: Slovákov najviac trápi inflácia či vládny dlh

Bratislava 2. decembra (TASR) - Občanov Slovenska najviac trápia tri problémy, a to inflácia, hospodárska situácia a vládny dlh. Za prvou trojkou tesne nasleduje zdravotníctvo. Uviedol to Marek Gábriš, analytik ČSOB, v komentári k aktuálne zverejnenému prieskumu Eurobarometra.



Spresnil, že problém rastúcich cien a životných nákladov je najväčším problémom pre významnú časť ľudí, a to až pre 47 % respondentov. To je výrazne viac, ako akýkoľvek iný problém. Na druhom mieste nasleduje hospodárska situácia, ktorú označilo za jeden z najdôležitejších problémov 22 % ľudí. Na treťom je vládny dlh s 18 % odpovedí. V tesnom závese za týmito najpálčivejšími problémami je podľa Slovákov zdravotníctvo so 17 %.



"To, že je inflácia najväčším problémom, vidno aj z porovnania toho, ako ju vnímame u nás doma a ako je to v priemere v EÚ. Kým na Slovensku to za problém označilo až 47 % ľudí, tak v EÚ to bolo v priemere 33 %. Podľa nedávno zverejnených dát Eurostatu malo Slovensko v novembri piatu najvyššiu infláciu v eurozóne," vysvetlil.



Slováci vnímajú podľa neho rast cien citlivo asi aj preto, že potraviny tvoria asi štvrtinu spotrebného koša. Ceny potravín sa z pohľadu spotrebiteľa zatiaľ stále uberajú zlým (rastúcim) smerom. Podľa novembrových dát boli ceny potravín (vrátane alkoholu a tabaku) medziročne vyššie o 4,7 %. To je síce pomalšie tempo rastu, ako októbrových 5 %, ale určite nejde o pokles ich cenoviek.



"Domácnosti sú preto stále opatrné aj v hodnotení budúcnosti. To sa nedávno ukázalo aj v novembrovej spotrebiteľskej dôvere, ktorá klesla o 1,5 bodu na 15-mesačné minimum. A v rámci nej je hodnotenie očakávanej inflácie spotrebiteľmi najvyššie od začiatku roka 2023. Inflácia vtedy dosahovala dvojciferné úrovne. Tam sa s infláciou veľmi pravdepodobne nedostaneme, ale aj podľa aktuálnej prognózy Európskej komisie bude mať Slovensko budúci rok najvyššiu infláciu v EÚ," poznamenal.



Dôvodom inflácie je podľa neho aktuálne schvaľovaný daňový balíček, rast regulovaných cien, ako aj opätovne rastúce ceny potravín. Svetový index cien potravín FAO sa v októbri vyšplhal na najvyššiu úroveň od apríla 2023. Dáva tak iba malú šancu, že by sa smerovanie malo v blízkej budúcnosti otočiť.



Druhý najdôležitejší problém pre Slovákov je podľa analytika hospodárska situácia. Podľa zverejnených údajov bola miera nezamestnanosti na Slovensku (Eurostat) v októbri na úrovni 5,3 % a oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástla iba mierne (z 5,2 %). Trh práce reflektujúci situáciu teda na tom nie je zle. "Verejnosť však môže vnímať s obavami spomaľovanie rastu ekonomiky v našich obchodných teritóriách, ako aj narastajúce riziká obchodných vojen," dodal analytik.