Analytik: Ekonomika SR rástla, ovplyvnená môže byť hroziacou recesiou

Bratislava 5. augusta (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) domácej ekonomiky vzrástol v prvom štvrťroku tohto roka medziročne o 2,7 %. Ide o jeden z najvyšších rastov v rámci eurozóny, pričom inflácia sa taktiež znížila a dosahovala požadovanú výšku približne dve percentá. V posledných dňoch však došlo k negatívnym výkyvom na svetových trhoch, čo by mohlo predstavovať začiatok možnej recesie. Tá by mohla následne negatívne ovplyvniť naše hospodárstvo, upozornil v pondelok analytik 365.bank Tomáš Boháček.



"Na trhoch sme v závere minulého týždňa videli výpredaje na akciovom trhu po zverejnení údajov z amerického trhu práce, ktoré mohli naznačiť hrozbu prichádzajúcej recesie. V predchádzajúcich dňoch sme videli silné poklesy technologických akcií na čele s matkou pokroku umelej inteligencie, firmy Intel. Dnes sme videli najvýraznejší prepad japonského indexu Nikkei od roku 1987," priblížil odborník.



Okrem iného došlo k prepadu kryptomien a významné ekonomické subjekty znižujú svoje technologické portfóliá a začínajú hromadiť hotovosť, dodal analytik. Tieto udalosti na svetových trhoch by mohli prinúť centrálne banky k uvoľňovaniu menových politík. Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) by tak mohli klesať rýchlejšie, čo by mohlo paradoxne stimulovať slovenský sektor priemyslu a nehnuteľností.



Sektor priemyslu a nehnuteľností v SR narúša podľa Boháčka všeobecne pozitívny trend vývoja domácej ekonomiky v tomto roku. "Výrobný sektor trápi najmä utlmený rast nemeckého dopytu, a stavebníctvo a viaceré ďalšie na kapitál náročné odvetvia a firmy, sužuje najmä vysoké úrokové zaťaženie v porovnaní s poslednými rokmi," priblížil.



Napriek negatívnym trendom v globálnom hospodárstve odborník predpokladá, že ich neželané dôsledky by sme mohli na našom trhu pocíť najskôr koncom tohto roka. "Z celkového pohľadu tak môže platiť, že súčasné problémy nám pomôžu v tom, čo nás doteraz trápilo najviac, a to vysoké úroky a náklady na dlh. Trvanie a magnitúda výpredajov rizikových aktív bude vytvárať hranicu medzi posilnením nášho rastu a jeho prepadom," uzavrel Boháček.