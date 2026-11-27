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Analytik Koršňák: Slovenský priemysel stráca produktivitu
Od roku 2019 sa rast produktivity práce podieľal približne tretinou na raste ekonomiky EÚ, zatiaľ čo zvyšok pripadal na rast zamestnanosti.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Ekonomický rast v Európskej únii (EÚ) je v posledných rokoch čoraz viac založený na raste zamestnanosti než na zvyšovaní produktivity práce. Slovensko sa tomuto trendu zatiaľ vo väčšej miere vyhýba, jeho spracovateľský priemysel však už vykazuje podobné problémy ako ekonomiky západnej Európy. Upozornil na to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v pravidelnom ekonomickom prehľade.
Od roku 2019 sa rast produktivity práce podieľal približne tretinou na raste ekonomiky EÚ, zatiaľ čo zvyšok pripadal na rast zamestnanosti. Podľa analytika je takýto vývoj problematický najmä v prostredí starnúcej populácie. Dlhodobý rast príjmov domácností a životnej úrovne totiž dokáže zabezpečiť predovšetkým rast produktivity práce.
Slovenská ekonomika si počas posledných rokov zachovala významnejšiu úlohu produktivity pri tvorbe rastu. V spracovateľskom priemysle sa však situácia zmenila. Kým počas globálnej finančnej krízy sa pokles produkcie výraznejšie premietol do zamestnanosti, po roku 2019 firmy reagovali na oslabenie dopytu menším znižovaním počtu pracovníkov. Výsledkom bolo výrazné spomalenie rastu produktivity, ktorá ani v súčasnosti nedosahuje úroveň spred roka 2020.
Jedným z dôvodov môže byť nedostatok pracovnej sily v priemysle, ktorý firmy často kompenzujú zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia. Obavy zo straty zamestnancov tak mohli zmeniť spôsob, akým podniky reagujú na dočasné oslabenie dopytu.
Slovensko spolu s Rumunskom zaznamenalo v dôsledku kríz po roku 2019 jeden z najvýraznejších poklesov pridanej hodnoty vytvorenej spracovateľským priemyslom v EÚ. Pokles produkcie sa pritom len čiastočne premietol do zamestnanosti, čo sa prejavilo aj na znížení produktivity práce. Podľa Koršňáka bude slovenský priemysel pravdepodobne ešte niekoľko rokov prechádzať procesom prispôsobovania. V priaznivejšom scenári sa obnoví rast produkcie a produktivity, v menej priaznivom bude pokračovať korekcia zamestnanosti.
Analytik zároveň upozornil, že dlhodobý rast životnej úrovne a konkurencieschopnosti Slovenska bude čoraz viac závisieť od schopnosti ekonomiky zvyšovať produktivitu prostredníctvom inovácií, investícií a technologického pokroku.
Od roku 2019 sa rast produktivity práce podieľal približne tretinou na raste ekonomiky EÚ, zatiaľ čo zvyšok pripadal na rast zamestnanosti. Podľa analytika je takýto vývoj problematický najmä v prostredí starnúcej populácie. Dlhodobý rast príjmov domácností a životnej úrovne totiž dokáže zabezpečiť predovšetkým rast produktivity práce.
Slovenská ekonomika si počas posledných rokov zachovala významnejšiu úlohu produktivity pri tvorbe rastu. V spracovateľskom priemysle sa však situácia zmenila. Kým počas globálnej finančnej krízy sa pokles produkcie výraznejšie premietol do zamestnanosti, po roku 2019 firmy reagovali na oslabenie dopytu menším znižovaním počtu pracovníkov. Výsledkom bolo výrazné spomalenie rastu produktivity, ktorá ani v súčasnosti nedosahuje úroveň spred roka 2020.
Jedným z dôvodov môže byť nedostatok pracovnej sily v priemysle, ktorý firmy často kompenzujú zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia. Obavy zo straty zamestnancov tak mohli zmeniť spôsob, akým podniky reagujú na dočasné oslabenie dopytu.
Slovensko spolu s Rumunskom zaznamenalo v dôsledku kríz po roku 2019 jeden z najvýraznejších poklesov pridanej hodnoty vytvorenej spracovateľským priemyslom v EÚ. Pokles produkcie sa pritom len čiastočne premietol do zamestnanosti, čo sa prejavilo aj na znížení produktivity práce. Podľa Koršňáka bude slovenský priemysel pravdepodobne ešte niekoľko rokov prechádzať procesom prispôsobovania. V priaznivejšom scenári sa obnoví rast produkcie a produktivity, v menej priaznivom bude pokračovať korekcia zamestnanosti.
Analytik zároveň upozornil, že dlhodobý rast životnej úrovne a konkurencieschopnosti Slovenska bude čoraz viac závisieť od schopnosti ekonomiky zvyšovať produktivitu prostredníctvom inovácií, investícií a technologického pokroku.