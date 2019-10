Analytik: Slovenský trh realít 3. kvartáli predviedol vysoké tempo

Bratislava 27. októbra (TASR) – Slovenský realitný trh aj v treťom kvartáli tohto roka predviedol vysoké tempo aj napriek tomu, že miera zadlžovania obyvateľstva sa spomaľuje. Uviedol to analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Martin Lazík.



"Ceny takmer celoplošne hľadajú nové maximá a trend rastúcich cien nechce poľaviť ani po opatreniach Národnej banky Slovenska. Spomalenie rastu cien sa tak opäť musí odložiť na neskôr," konštatoval s tým, že pre realitný trh už nie sú pripravené žiadne výrazné legislatívne novinky, ktoré by mohli zasiahnuť do vývoja a priniesť zmeny. Finančné trhy ostávajú pozitívne naladené, a slovenské banky sú stále ochotné vítať nových hypotekárnych klientov.



Ceny 2-izbových bytov za štvorcový meter (m2) zaznamenali vyšší medzikvartálny nárast ako v predošlom období. Celoslovenská priemerná úroveň krajských miest dosiahla 2,31 % nárastu v porovnaní s druhým kvartálom roka 2019. V segmente 2-izbových bytov bol najvyšší percentuálny nárast v Banskej Bystrici, keď sa o 163 eur/m2 zvýšila priemerná cena 2-izbového bytu. Celkovo sa však cena najviac zvýšila v okrese Bratislava I, a to o 227 eur/m2.



"Ceny 3-izbových bytov opäť zaznamenali vyššiu dynamiku rastu priemernej ceny za m2 ako v prípade dvojizbových," priblížil analytik Lazík. Celoslovenská priemerná cenová úroveň v prípade 3-izbového bytu v krajských mestách dosiahla 3,46 % nárastu v porovnaní s druhým kvartálom roka 2019. Najvýraznejší nárast cien bol v okrese Bratislava I. Výrazný cenový nárast nastal aj v IV. a V. bratislavskom okrese ako aj v okrese Košice II, doplnil analytik Lazík.