Analytik: Spotrebitelia zostanú pesimistickí aj na začiatku roka

Bratislava 30. decembra (TASR) - Spotrebitelia zostanú pesimistickí aj na začiatku budúceho roka. Zlepšenie pravdepodobne príde až v jarných mesiacoch, keď budú plne známe dosahy vládnych opatrení aj celkový vývoj v hospodárstve. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o decembrovom ekonomickom sentimente, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Firmy sú aktuálne optimistické najmä v dôsledku posledného oživenia nemeckej ekonomiky, ďalší vývoj však bude odrážať vývoj nastavenia globálnej obchodnej politiky. Na to môžu citlivo reagovať najmä tie so zahraničnou expozíciou vrátane našich najväčších exportérov. Naopak, pre služby očakávame pokračujúci optimizmus aj naďalej," spresnil analytik.



ŠÚ SR informoval, že zlepšenie nálady v slovenskej ekonomike z minulého mesiaca pokračovalo aj v decembri. Indikátor ekonomického sentimentu sa zvýšil o 7,8 bodu a dosiahol úroveň 106,6. K zlepšeniu nálady prišlo v troch z piatich zložiek indikátora. Optimistickejší boli podnikatelia v službách, priemysle a stavebníctve. Naopak, pesimistickejšie naladení boli obchodníci a aj spotrebitelia. V porovnaní s minulým rokom bola ekonomická nálada priaznivejšia o 6,1 bodu, dlhodobý priemer presiahla o 0,6 bodu.