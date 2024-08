Analytik: SR i Maďarsko budú naďalej odoberať ropu od Lukoilu

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovensko i Maďarsko budú naďalej odoberať ruskú ropu od spoločnosti Lukoil aj napriek ukrajinským sankciám, akurát sa im to predraží. Zmluva medzi maďarskou MOL a ruskou spoločnosťou Lukoil by mala platiť od tohtoročnej jesene. Uviedol to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Nič skutočne zásadného sa nemení, ruská ropa bude južnou vetvou ropovodu Družba ďalej prúdiť čulo. Maďarsko a Slovensko totiž budú opäť odoberať ruskú ropu Lukoilu, a to napriek sankciám, ktoré od začiatku júla voči tejto ruskej firme v sprísnenej podobe uplatňuje Kyjev," uviedol vo svojom komentári Kovanda.



Podľa analytika by mala zmluva medzi maďarským petrochemickým podnikom MOL, do ktorého majetku spadajú aj slovenské rafinérie Slovnaftu, a ruskou spoločnosťou Lukoil platiť už od tohtoročnej jesene.



"Zmenou oproti doterajšej situácii bude to, že Lukoil už nebude zodpovedný za prepravu ropy až na ukrajinsko-maďarské hranice, ale len na tie rusko-ukrajinské. Potom už zodpovednosť prevezme MOL. Čo sa mu predraží o zhruba 1,5 dolára na barel, a to pre vyššie bezpečnostné riziká a súvisiaci rast nákladov poistenia," priblížil Kovanda.



Analytik pripomenul, že od začiatku júla, keď začali sprísnené ukrajinské sankcie platiť, Lukoil ropu Maďarsku a Slovensku nedodáva. "MOL tak musí potrebný dovoz vykrývať prostredníctvom krátkodobých kontraktov s obchodníkmi, na ktoré sa ukrajinské sankcie nevzťahujú. Lukoil na prelome júna a júla ropné kohútiky utiahol v reakcii na sprísnenie sankcií, pretože sa obával, že by Ukrajina napríklad mohla jeho ropu konfiškovať," doplnil Kovanda.