Analytik: SR je v dobrej pozícii, financovanie štátu je už pokryté

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovensko sa v pondelok podľa plánu vrátilo na medzinárodné trhy, pričom si v konkurenčnej časti aukcie štátnych dlhopisov požičalo 512 miliónov eur. Pozitívom je, že v porovnaní s predchádzajúcou aukciou v júni si investori od Slovenska vypýtali nižší výnos, poukázal v komentári analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



"Slovensko sa vďaka relatívne štedrej cenovej politike a dobrému načasovaniu aukcií zo strany Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) nachádza aktuálne v komfortnej situácií, keď sú potreby financovania štátu už fakticky pokryté. To naznačuje, že podobne ako dnes, aj najbližšie aukcie budú realizované v podmienkach, ktoré budú vytvárať nižší tlak na požadovaný výnos, pričom do konca roka sú na pláne ešte dve aukcie," priblížil analytik.



Investori podľa neho v tejto chvíli zohľadnili očakávania, ktoré súvisia s celkovým globálnym vývojom, najmä pokračovanie uvoľňovania utiahnutej menovej politiky. Možno preto očakávať, že to má, prípadne bude mať za následok aj čiastočnú korekciu rizikovej prirážky SR voči nemeckým dlhopisom, avizoval Kočiš.



V ďalších mesiacoch by mala výnosy slovenských štátnych dlhopisov okrem krokov ECB ovplyvňovať najmä dôvera investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky. Dôležitá bude podľa analytika ráznosť a spôsob konsolidačných opatrení, ako aj to, aby Slovensko nestratilo prístup k eurofondom. "Z tohto pohľadu možno teda tiež pozitívne hodnotiť, že investori zatiaľ nereagovali na minulotýždňové správy, ktoré naznačovali možnosť spustenia mechanizmov, ktoré by mohli Slovensku dočasne zmraziť prístup k európskym peniazom," zdôraznil Kočiš.



Výnos dlhopisov bude ovplyvňovať aj vývoj ratingu SR po jesenných hodnoteniach medzinárodných agentúr. Analytik pripomenul, že po jarnom kole ostalo hodnotenie Slovenska nezmenené. Na jeseň sa agentúry podľa neho zamerajú na udržateľnosť ekonomického rastu a konsolidáciu verejných financií. "Slovensku naďalej výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keď investori s vysokou pravdepodobnosťou očakávajú, že dohodnuté pravidlá udržia Slovensko na ceste zodpovednej konsolidácie," doplnil Kočiš.