Analytik: SR môže byť s výsledkom aukcie dlhopisov relatívne spokojný

Bratislava 19. februára (TASR) - Vzhľadom na kreditné riziko krajiny môže byť Slovensko s výsledkom aktuálnej aukcie dlhopisov relatívne spokojné. Zhodnotil to v komentári k pondelkovej aukcii štátnych dlhopisov analytik ČSOB Marek Gábriš.



"Dve menšie ratingové agentúry zhoršili svoj pohľad na hodnotenie Slovenska po tom, ako väčšia agentúra Fitch v decembri 2023 rating znížila o jeden stupeň. Z veľkých agentúr bude o ratingu rozhodovať Standard and Poor's v apríli a táto môže nasledovať Fitch. A úverovú známku nám opäť zredukovať. Hodnotiace agentúry poukazujú na neutešenú situáciu vo verejných financiách, ale naposledy už aj so zmenou legislatívy spojenú hrozbu zastavenia eurofondov," pripomenul Gábriš s tým, že vzhľadom na tieto okolnosti môže byť štát s výsledkom aukcie relatívne spokojný.



Štát si prostredníctvom štyroch dlhopisov s rôznou dĺžkou splatnosti požičal celkovo 567 miliónov eur. V predchádzajúcich dvoch tohtoročných aukciách, riadnej aj mimoriadnej, predal investorom cenné papiere za výrazne viac ako miliardu eur. Výsledky februárovej aukcie v pondelok zverejnila Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



"Od začiatku roka už agentúra ARDAL predala dlhopisy za asi 3,4 miliardy eur. Za celý rok si štát plánoval požičať asi 10 miliárd eur, ale bude to pravdepodobne možno skôr okolo 11 miliárd eur. Agentúra musí brať do úvahy aktuálne splatný dlh, situáciu na trhu, ako aj stále rastúce fiškálne plány novej vlády v tomto roku, a to pri už aj tak jednom z najvyšších deficitov v EÚ. Agentúra sa preto snaží zabezpečiť likviditu vcelku prezieravo už v prvej polovici roka, pred letnými prázdninami," uviedol Gábriš.



Podľa Gábriša je však Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami v požičiavaní menej úspešné. "Dá sa povedať, že takmer všetky si požičali relatívne lepšie ako my," priblížil analytik. Ako dodal, najzaujímavejší je pohľad na výsledky aukcie v Grécku. Podľa Gábriša si Grécko, ktoré je z pohľadu ratingovej agentúry v špekulatívnom pásme, dokázalo požičať na dlhšie obdobie ako Slovensko a za nižšiu cenu.



"Cena, ktorú platili Gréci, je až o 41 bodov nižšia ako naša, a síce 2,85 % verzus 3,265 % (avg yield). Aj na tom vidieť, že trhy už hodnotia riziko Grécka úplne inak. Slovensko teda v tomto zmysle nie je na gréckej ceste, ale je úplne v protismere. Keďže Grékom sa rating zlepšuje a rizikové prirážky znižujú," doplnil analytik.