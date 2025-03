Analytik: SR si požičala už takmer polovicu ročných potrieb

Bratislava 17. marca (TASR) - Objem prostriedkov, ktoré si Slovensko v tomto roku požičalo na medzinárodných finančných trhoch a v menšej miere aj od slovenských retailových investorov, už pokrýva takmer polovicu celkových tohtoročných finančných potrieb. Naďalej tiež pretrváva vysoký záujem o štátne dlhopisy. Slovensko je tak v relatívne komfortnej situácii, čo by malo v najbližších mesiacoch zmierňovať tlak aj na rizikovú prirážku, zhodnotil v pondelok po tradičnej mesačnej aukcii štátnych dlhopisov makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Pripomenul, že výšku výnosov, ktoré investori požadujú, v posledných týždňoch zvyšujú plány Európskej únie (EÚ) a jednotlivých krajín na masívne investície do obranných kapacít. "Výnosy na benchmarkových nemeckých 10-ročných dlhopisoch sa aktuálne pohybujú na úrovniach z jesene 2023. Výnos na našich slovenských 10-ročných dlhopisoch je zas na úrovni z leta 2024, resp. je na rovnakej úrovni, kde sa pohybovali presne pred rokom v marci 2024," priblížil Kočiš.



Na druhej strane, riziková prirážka slovenských dlhopisov sa v uplynulých týždňoch pohybuje okolo úrovne 85 bázických bodov, čo predstavuje výrazné zlepšenie. Ešte pred rokom sa pohybovala tesne pod úrovňou 130 bázických bodov. Naďalej však ostáva druhá najvyššia v eurozóne, upozornil analytik.



"Slovensku na jednej strane pomáha ohlásená a prebiehajúca konsolidácia verejných financií. Na druhej strane ovplyvňuje výšku nášho rizika aj vojenský konflikt v susednej krajine, či vysoká expozícia dovážaných energetických komodít z východu," zhodnotil Kočiš. Rizikovú prirážku zvykne podľa neho zvyšovať aj politická nestabilita, investori však výzvy, ktorým čelí vládna koalícia, do cien dlhopisov zatiaľ nepreniesli. Kľúčovým ostáva vzťah Slovenska k EÚ a prístup k eurofondom, ktoré budú v najbližších dvoch rokoch výrazne stimulovať rast slovenskej ekonomiky.



"Slovensku vo financovaní výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keď investori počítajú s tým, že dohodnuté pravidlá udržia Slovensko na ceste zodpovednej konsolidácie, čo prirodzene vyvažuje domáce výzvy. Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky je naďalej kľúčový atribút," podčiarkol analytik.



Poukázal tiež na to, že hoci Európska centrálna banka (ECB) od júna minulého roka znížila svoju kľúčovú sadzbu už o 150 bázických bodov, práve tlak na vysoké investície bude tlmiť efekty uvoľňovania menovej politiky pri dlhších splatnostiach a prejaví sa skôr na kratších viazanostiach. "Úvery tak budú na dlhších viazanostiach zlacňovať vysoko pravdepodobne iba pozvoľne, čo bude prirodzene ovplyvňovať aj pokračujúce oživenie na realitnom trhu," doplnil Kočiš.



Ako v pondelok informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ADRAL), Slovensko si na medzinárodných trhoch v najnovšej aukcii štátnych dlhopisov požičalo 529,8 milióna eur, pričom záujem investorov bol viac ako dvojnásobný. Priemerný akceptovaný výnos sa pohyboval podľa dĺžky splatnosti od 3,4071 % pri osemročných dlhopisoch do 4,1748 % pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2051.