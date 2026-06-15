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Analytik: SR za polrok získala približne 65 % celoročného financovania
Slovensko v pondelok v konkurenčnej časti aukcie predalo dlhopisy v objeme 649 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Objem prostriedkov, ktoré Slovensko získalo na finančných trhoch v prvých šiestich mesiacoch tohto roka, sa pohybuje už okolo úrovne 65 % predpokladaného ročného objemu. Krajina je tak v polovici roka v relatívne priaznivej pozícii. Poukázal na to analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš v reakcii na výsledky pondelkovej pravidelnej mesačnej aukcie štátnych dlhopisov.
Slovensko v pondelok v konkurenčnej časti aukcie predalo dlhopisy v objeme 649 miliónov eur. Celkový dopyt prevýšil realizovaný objem 1,7-násobne. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval od 3,85 % pri cenných papieroch splatných v júni 2029 po 4,26 % pri dlhopisoch so splatnosťou v októbri 2047.
„Priemerné výnosy pri týchto dlhopisoch sa pohybovali na veľmi podobných úrovniach ako v posledných aukciách. Výnosy tak naďalej odrážajú kombináciu vyšších inflačných rizík, prísnejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) a zvýšenej rizikovej prirážky,“ zhodnotil analytik. Zároveň avizoval, že pozitívne správy z Blízkeho východu by v prípade naplnenia dohôd a deeskalácie napätia mohli v nasledujúcich mesiacoch tlačiť výnosy nižšie.
Finančné trhy podľa Kočiša v aktuálne neistom prostredí do istej miery prehodnocujú ďalší výhľad menovej politiky a očakávajú ešte aspoň jedno zvýšenie sadzieb ECB. „To mohlo prispieť aj k opatrnejšiemu dopytu zo strany investorov, ktorí vyhodnocujú posledné rozhodnutie ECB a ďalší vývoj inflačných rizík a trajektórie sadzieb. Riziková prirážka pri 10-ročných slovenských dlhopisoch voči nemeckému benchmarku sa naďalej pohybuje na zvýšenej úrovni okolo 70 bázických bodov,“ vyčíslil analytik.
Pripomenul, že Slovensku pri financovaní stále výrazne pomáha členstvo v eurozóne, ktoré znižuje menové riziko a posilňuje dôveru investorov. Tá však bude závisieť aj od schopnosti krajiny pokračovať v dôveryhodnej fiškálnej konsolidácii. „Naďalej zvýšená riziková prirážka pripomína, že trh bude citlivo sledovať nielen vývoj sadzieb ECB, ale aj udržateľnosť verejných financií. Pozitívne efekty by výhľadovo mohlo mať aj nedávne zaradenie Slovenska do globálneho indexu štátnych dlhopisov FTSE World Government Bond Index, keďže môže podporiť dopyt zo strany pasívnych/indexových investorov a priaznivo pôsobiť na požadované výnosy,“ doplnil Kočiš.
Slovensko v pondelok v konkurenčnej časti aukcie predalo dlhopisy v objeme 649 miliónov eur. Celkový dopyt prevýšil realizovaný objem 1,7-násobne. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval od 3,85 % pri cenných papieroch splatných v júni 2029 po 4,26 % pri dlhopisoch so splatnosťou v októbri 2047.
„Priemerné výnosy pri týchto dlhopisoch sa pohybovali na veľmi podobných úrovniach ako v posledných aukciách. Výnosy tak naďalej odrážajú kombináciu vyšších inflačných rizík, prísnejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) a zvýšenej rizikovej prirážky,“ zhodnotil analytik. Zároveň avizoval, že pozitívne správy z Blízkeho východu by v prípade naplnenia dohôd a deeskalácie napätia mohli v nasledujúcich mesiacoch tlačiť výnosy nižšie.
Finančné trhy podľa Kočiša v aktuálne neistom prostredí do istej miery prehodnocujú ďalší výhľad menovej politiky a očakávajú ešte aspoň jedno zvýšenie sadzieb ECB. „To mohlo prispieť aj k opatrnejšiemu dopytu zo strany investorov, ktorí vyhodnocujú posledné rozhodnutie ECB a ďalší vývoj inflačných rizík a trajektórie sadzieb. Riziková prirážka pri 10-ročných slovenských dlhopisoch voči nemeckému benchmarku sa naďalej pohybuje na zvýšenej úrovni okolo 70 bázických bodov,“ vyčíslil analytik.
Pripomenul, že Slovensku pri financovaní stále výrazne pomáha členstvo v eurozóne, ktoré znižuje menové riziko a posilňuje dôveru investorov. Tá však bude závisieť aj od schopnosti krajiny pokračovať v dôveryhodnej fiškálnej konsolidácii. „Naďalej zvýšená riziková prirážka pripomína, že trh bude citlivo sledovať nielen vývoj sadzieb ECB, ale aj udržateľnosť verejných financií. Pozitívne efekty by výhľadovo mohlo mať aj nedávne zaradenie Slovenska do globálneho indexu štátnych dlhopisov FTSE World Government Bond Index, keďže môže podporiť dopyt zo strany pasívnych/indexových investorov a priaznivo pôsobiť na požadované výnosy,“ doplnil Kočiš.