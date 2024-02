Analytik: Štát pri predaji dlhopisov opäť využil priaznivé podmienky

Bratislava 19. februára (TASR) - Štátu sa v aktuálnej aukcii dlhopisov opäť podarilo využiť priaznivé trhové podmienky. Slovensko tak naďalej ťaží najmä z očakávania trhov, že vo vývoji cien dlhopisov dôjde v najbližších mesiacoch k obratu, ktorý bude súvisieť najmä s predpokladaným znižovaním sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) a pokračujúcim ochladením globálnych ekonomík, zhodnotil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Reagoval tak na výsledky februárovej aukcie, ktoré v pondelok zverejnila Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Štát si prostredníctvom štyroch dlhopisov s rôznou dĺžkou splatnosti požičal celkovo 567 miliónov eur. V predchádzajúcich dvoch tohtoročných aukciách, riadnej aj mimoriadnej, predal investorom cenné papiere za výrazne viac ako miliardu eur.



"Možno tak konštatovať, že za vyšší objem predaja, vrátane mimoriadnej aukcie na začiatku februára, môžu najmä trhové podmienky. Treba však tiež dodať, že podstatná je aj cena, za ktorú si vieme požičať," zdôraznil Kočiš s tým, že výnosy slovenských dlhopisov prekonávajú v eurozóne už len tie talianske. Naopak, výnosy gréckych či španielskych dlhopisov majú nižšiu rizikovú prirážku, aj keď pred niekoľkými rokmi bol investormi požadovaný výnos na nich v porovnaní so slovenskými aj dvojnásobný.



Od začiatku roka je podľa analytika vidieť zvýšenú motiváciu požičiavať si na strane štátu. Súvisí to podľa neho s decembrovým znížením ratingu SR agentúrou Fitch a možnosťou, že k zníženiu hodnotenia pristúpia v najbližších mesiacoch aj ďalšie ratingové agentúry. To by mohlo znamenať zvýšenie požadovanej rizikovej prirážky zo strany investorov. Obsluha verejného dlhu by sa tak ešte viac predražila a rozpočet by bol pod ešte väčším tlakom.



Analytik upozornil, že v hodnotení dôveryhodnosti Slovenska sa môžu vyskytnúť ďalšie trhliny. "Na jednej strane je tu nízka miera konsolidácie verejných financií, čo priamo ovplyvňuje aj ich dlhodobú udržateľnosť. K tomu sa teraz pridáva aj reálne ohrozenie, že Slovensko (minimálne na čas) príde o eurofondové zdroje, resp. peniaze z plánu obnovy, čo súvisí s úpravami v trestnom zákonníku a obavami Európskej komisie ohľadne potenciálneho ohrozenia vlády práva na Slovensku," argumentoval Kočiš s tým, že pokračovanie ekonomického rastu je do značnej miery priamo závisle práve na prostriedkoch z EÚ.



Zatiaľ Slovensku podľa analytika výrazne pomáha členstvo v eurozóne. Investori tak s vysokou pravdepodobnosťou očakávajú, že dohodnuté pravidlá privedú SR späť na cestu k zodpovednej konsolidácií. "V horšom prípade by nás, resp. peniaze investorov, v prípade problémov nakoniec pravdepodobne zachránil stabilizačný mechanizmus Eurosystému. To by však bol pre našu krajinu extrémne bolestivý proces, ktorému sa určite chceme vyhnúť," dodal Kočiš.