Analytik: Stavebníctvo bude v budúcom roku zápasiť s nižším dopytom

Bratislava 12. decembra (TASR) - Stavebníctvo bude v budúcom roku zápasiť s nižším dopytom v oboch svojich segmentoch, a to vo výstavbe bytov, ako aj výstavbe infraštruktúry. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o októbrovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Výstavbu budov budú podľa neho brzdiť stále vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike. Výstavba infraštruktúry sa bude musieť vyrovnať s prechodným obdobím, keď sa ukončia viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia.



"Nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy môže pritom brzdiť nový politický cyklus. Skúsenosti z minulosti naznačujú, že s nástupom novej vlády často dochádza aj k prehodnocovaniu priorít, čo dočasne spomaľuje i nábeh nových verejných projektov výstavby infraštruktúry," poznamenal.



Stavebníctvo v októbri podľa Koršňáka potvrdzovalo pomerne vysokú volatilitu produkcie. Dôvody októbrového medzimesačného poklesu produkcie je podľa neho potrebné hľadať najmä v produkcii tuzemských stavebných firiem v zahraničí. Ťahúňom domácej produkcie, ktorá ďalej jemne rástla aj v októbri, bol v poslednom období predovšetkým menší zo segmentov stavebníctva - výstavba infraštruktúry. V posledných dvoch mesiacoch sa však prekvapivo prebral aj väčší zo segmentov stavebníctva - výstavba budov, zatiaľ čo infraštruktúra rekordné úrovne produkcie z leta úplne neudržala.



ŠÚ SR v utorok informoval, že stavebná produkcia dosiahla v októbri 2023 úroveň 713 miliónov eur a medziročne sa zvýšila o 5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 2,1 % nižšia v porovnaní so septembrom 2023.