Analytik: Stavebníctvo bude v najbližších mesiacoch čeliť stagnácii
Zdôraznil, že výstavba infraštruktúry by mala pokračovať v reštarte, keď ju podporí nábeh stavebných projektov financovaných z nového rozpočtovacieho obdobia eurofondov či plánu obnovy.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenské stavebníctvo bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne stále čeliť stagnujúcemu alebo len ľahko sa zotavujúcemu dopytu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júnovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Výstavbu budov by mala v najbližších mesiacoch brzdiť nízka investičná aktivita v ekonomike i odklad viacerých projektov výstavby bytov v očakávaní nového stavebného zákona, ktorý nadobudol platnosť 1. apríla. Silu jeho efektu by nám mohli naznačiť stavebné povolenia v druhej polovici roka, resp. rýchlosť a rozsah, s akými sa odrazia od dna. Reálny vplyv na stavebnú aktivitu pri výstavbe bytov však bude mať nový stavebný zákon pravdepodobne najskôr až na prelome rokov, resp. v budúcom roku,“ priblížil.
Obmedzovať aktivitu v nebytovej výstavbe bude podľa Koršňáka predovšetkým fiškálna konsolidácia, ktorej náklady z veľkej časti znáša práve podnikový sektor. „Júnové relatívne silné čísla v oboch častiach výstavby budov čiastočne pripisujeme jednorazovým efektom vrátane vyššieho počtu pracovných dní či priaznivým poveternostným podmienkam (suchému počasiu),“ poznamenal.
Zdôraznil, že výstavba infraštruktúry by mala pokračovať v reštarte, keď ju podporí nábeh stavebných projektov financovaných z nového rozpočtovacieho obdobia eurofondov či plánu obnovy. Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu.
„Aj vďaka nižšej porovnávacej báze z minulého roka by sa stavebníctvo tento rok ale malo predsa len vrátiť do plusu, avšak minuloročné straty najskôr plne nedokáže vymazať. Oživenie stavebníctva, ktoré už nebude predovšetkým len výsledkom priaznivého bázického efektu, očakávame prevažne až v závere roka. Rýchlosť zotavenia pritom môžu brzdiť i problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva vrátane nedostatku zamestnancov,“ dodal analytik UniCredit Bank.
ŠÚ SR informoval, že objem stavebnej produkcie v júni 2025 dosiahol 735 miliónov eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 9,1 %. Bolo to najvyššie tempo rastu v rámci mesačných bilancií od januára 2023 a súčasne prvý mesiac v roku 2025, keď stavebná výroba za mesiac prekročila úroveň 700 miliónov eur. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s májom 2025 vzrástla o 1,7 %.
